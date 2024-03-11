Залили газовым баллончиком и затолкали в "бус": в Одессе люди в военной форме избили мужчин

Судя по опубликованным кадрам, одного из мужчин сперва ударили в грудь, а второму в лицо выпрыснули содержимое перцового баллончика, после чего увезли в неизвестном направлении. Судьба второго мужчины неизвестна.

В сети появилось видео на котором в Одессе люди в военной форме забрызгали газовым баллончиком рабочего строительной фирмы, а потом посадили в микроавтобус. Соответствующее видео 11 марта публикует местный Telegram-канал "Х**вая Одесса".

Обстоятельства видео неизвестны — оно начинается с общения двух мужчин с лицами в форме. После этого один из мужчин в форме толкнул гражданского, после короткого общения он ударил его в грудь. После этого рядом стоявшего строителя забрызгали газовым баллончиком и посадили в "бус". Какова судьба второго мужчины — неизвестно.

Отметим, что в Одесском областном территориальном центре комплектации и социальной поддержки не комментировали ситуацию.

Напомним, 7 марта в социальных сетях появился ролик, на котором двое мужчин с топорами напали на группу людей в военной форме. Сообщалось, что инцидент произошел в отдаленном районе Черновицкой области, недалеко от границы с Румынией.

Также напомним, 22 февраля сообщалось, что во Львовской области военные могли избить 4 гражданских. Пострадавших мужчин задержали пограничники за попытку нелегально пересечь границу с Польшей. Их доставили в помещение военкомата для постановки на воинский учет. Факт потенциального побега из Украины во время войны вызвал агрессию у военных.