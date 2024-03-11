Наступление на Киев: россияне готовят новые фейки на фоне военных учений в Беларуси, — ЦПД

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что никаких резервов или достаточного присутствия российских войск для планирования вторжения пока нет.

В связи с военными учениями в Беларуси, которые начались в понедельник, 11 марта, в сети могут появиться фейковые сообщения о возможном наступлении российских оккупантов на Киев. Об этом предупредили в Центре противодействия дезинформации (ЦПД).

"Масштабные военные учения", которые сегодня стартовали в Беларуси, могут сопровождаться многочисленными фейками в украинском инфопространстве о начале нового наступления на Киев", — говорит руководитель ЦПД СНБО, лейтенант Андрей Коваленко.

Достаточного присутствия ВС РФ для планирования вторжения нет

По словам Коваленко, проверки боевой готовности вооруженных сил Беларуси происходят на регулярной основе. Соответствующие учения российская пропаганда пытается использовать для запугивания украинцев и попыток посеять панику в Украине.

"Никаких резервов или же достаточного присутствия российских войск для планирования вторжения у них пока нет", — подчеркнул Коваленко.

В Беларуси проводят масштабную проверку боевой готовности военных

Напомним, ранее в Министерстве обороны РБ сообщили, что в Вооруженных силах Беларуси начали проверку боевой готовности. В частности военные должны приехать в назначенные районы, провести ряд учений и тренировок.

Кроме того, как отметили в оборонном ведомстве, запланирована переброска военной техники, возможно временное ограничение движения гражданского транспорта.

Напомним, 22 февраля в "Беларуски Гаюн" сообщили, что в Беларуси запланированы крупные военные учения армии РБ и РФ на 2025 год, однако они могут не состояться из-за войны в Украине.