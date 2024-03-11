Новая цель российских войск: под Новомихайловкой близ Марьинки наступление усилилось, — ВСУ

По словам спикера ОСГВ "Таврия", боестолкновений с российскими войсками также стало больше у населенных пунктов Старомайорское и Урожайное Времевского выступа.

Российские войска принялись активнее наступать под Новомихайловкой вблизи оккупированного города Марьинка Донецкой области. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Сил обороны Таврийского направления Дмитрий Лыховий.

Атаки российских войск также усиливаются на населенные пункты Старомайорское и Урожайное Времевского выступа. Оккупационная группировка войск стягивает в эти районы резервы, в частности свежий танковый полк.

По словам спикера, районы Авдеевки и Марьинки — самые "горячие".

Новомихайловка на карте

Он уточнил, что за прошедшие сутки потерь не было, противник успеха не добился. На сегодня, как и на вчера, на операционную зону "Таврия" приходилось свыше двух третей всех боев на передовой.

Накануне, по его словам, было примерно 45 боестолкновений. Линия столкновения динамична, позиции переходят из рук в руки. "За вчера одна позиция была утрачена. Но две позиции были отвоеваны. То есть шаг назад — два шага вперед, это по некоторым отрезкам в Донецкой области", — резюмировал Лыховий.

Боестолкновения очень интенсивные и сложные в районе Новомихайловки, объяснил Ярослав Чепурный, спикер 79-й бригады ОДШБр. Украинские позиции атакует пехота и бронетехника.

Карты "Института изучения войны" показывают, что российские войска продвинулись в районе Новомихайловки.

Напомним, что в Литве поддержали начало дискуссии об отправке натовских войск в Украину.

Также сообщалось, что Силы обороны уничтожили пункт управления российских войск на судне.