Новая цель российских войск: под Новомихайловкой близ Марьинки наступление усилилось, — ВСУ
По словам спикера ОСГВ "Таврия", боестолкновений с российскими войсками также стало больше у населенных пунктов Старомайорское и Урожайное Времевского выступа.
Российские войска принялись активнее наступать под Новомихайловкой вблизи оккупированного города Марьинка Донецкой области. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Сил обороны Таврийского направления Дмитрий Лыховий.
Атаки российских войск также усиливаются на населенные пункты Старомайорское и Урожайное Времевского выступа. Оккупационная группировка войск стягивает в эти районы резервы, в частности свежий танковый полк.
По словам спикера, районы Авдеевки и Марьинки — самые "горячие".
Он уточнил, что за прошедшие сутки потерь не было, противник успеха не добился. На сегодня, как и на вчера, на операционную зону "Таврия" приходилось свыше двух третей всех боев на передовой.
Накануне, по его словам, было примерно 45 боестолкновений. Линия столкновения динамична, позиции переходят из рук в руки. "За вчера одна позиция была утрачена. Но две позиции были отвоеваны. То есть шаг назад — два шага вперед, это по некоторым отрезкам в Донецкой области", — резюмировал Лыховий.
Боестолкновения очень интенсивные и сложные в районе Новомихайловки, объяснил Ярослав Чепурный, спикер 79-й бригады ОДШБр. Украинские позиции атакует пехота и бронетехника.
Карты "Института изучения войны" показывают, что российские войска продвинулись в районе Новомихайловки.
Напомним, что в Литве поддержали начало дискуссии об отправке натовских войск в Украину.
Также сообщалось, что Силы обороны уничтожили пункт управления российских войск на судне.