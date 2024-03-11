Нова мета російських військ: під Новомихайлівкою поблизу Мар'їнки наступ посилився, — ЗСУ

За словами спікера ОСУВ "Таврія", бойових зіткнень із російськими військами також побільшало біля населених пунктів Старомайорське та Урожайне Времевського виступу.

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Російські війська почали активніше наступати під Новомихайлівкою поблизу окупованого міста Мар'їнка Донецької області. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій.

Атаки російських військ також посилюються на населені пункти Старомайорське та Урожайне Времевського виступу. Окупаційне угруповання військ стягує в ці райони резерви, зокрема свіжий танковий полк.

За словами спікера, райони Авдіївки та Мар'їнки — найбільш "гарячі".

Новомихайлівка на карті

Він уточнив, що минулої доби втрат не було, противник успіху не домігся. Сьогодні, як і вчора, на операційну зону "Таврія" припадало понад дві третини всіх боїв на передовій.

Напередодні, за його словами, було приблизно 45 бойових зіткнень. Лінія зіткнення динамічна, позиції переходять із рук у руки. "За вчора одна позиція була втрачена. Але дві позиції було відвойовано. Тобто крок назад — два кроки вперед, це по деяких відрізках у Донецькій області", — резюмував Лиховій.

Зіткнення дуже інтенсивні та складні в районі Новомихайлівки, пояснив Ярослав Чепурний, речник 79-ї бригади ОДШБр. Українські позиції атакує піхота і бронетехніка.

Карти "Інституту вивчення війни" показують, що російські війська просунулися в районі Новомихайлівки.

Нагадаємо, що в Литві підтримали початок дискусії про відправлення натовських військ в Україну.

Також повідомлялося, що Сили оборони знищили пункт управління російських військ на судні.