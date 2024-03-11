Обучение на месте, киберзащита: Зеленский рассказал, чем войска Франции могут заняться в Украине

По словам Владимира Зеленского, когда Украина отправляет своих солдат на обучение, то, возвращаясь, они должны адаптироваться к украинской местности и еще продолжать обучение. Поэтому было бы хорошо наладить обучение непосредственно на месте.

Украина не нуждается в иностранных войсках на территории страны, но Киев приветствовал бы "тренеров" и "технический персонал" из стран — членов НАТО. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому телеканалу BFMTV.

Комментируя слова французского президента Эммануэля Макрона о возможности отправки военных западных стран в Украину, Зеленский напомнил, что ВСУ испытывают трудности, связанные с нехваткой боеприпасов, а не людей.

"Мы говорим только о тренировках", — уточнил президент Украины.

Он подчеркнул, что Макрон хорошо знает, что когда Украина отправляет своих солдат на обучение, то, возвращаясь, они должны адаптироваться к украинской местности и еще продолжать обучение на местах.

"Этот процесс занимает вдвое больше времени — с момента отправки человека на обучение до его боеспособности на поле боя. Предложение сократить время этой подготовки, провести ее полностью в Украине, адаптировав непосредственно к состоянию войны, — это хорошо", — пояснил Зеленский.

И добавил, что это не означает, что французская армия собирается войти в Украину, речь идет лишь об обучении, причем на различных направлениях.

"Ваши дети не умрут в Украине. Пока Украина держится, французская армия может оставаться на французской территории", — заявил президент Украины, призывая направить "технический персонал" для "совместного производства CAESAR и обучения".

Вместе с тем в конце февраля президент Франции подтвердил, что будущая отправка западных войск в Украину не должна "исключаться" во имя "стратегической двусмысленности". Относительно этого Зеленский подчеркнул, что важно прежде всего то, что они обсуждали с Макроном в Париже.

"Речь идет о сфере киберзащиты, и его (Макрона. — Ред.) предложение положительное, мы уже работаем с партнерами. Речь идет не о военном присутствии, а о специалистах, которые обмениваются данными, информацией", — пояснил еще раз Зеленский.

Кроме того, как заметил президент Украины, не секрет, что были учебные задания как по артиллерии, бронетехнике, системам обороны, так и по обучению на боевых самолетах, в частности F16.

Напомним, что французский президент Эмманюэль Макрон стал первым, кто начал открыто говорить о том, что должен понимать каждый разумный человек в Европе: если Россию не остановить в Украине, будет война в Европе, убежден глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.