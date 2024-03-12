ВС РФ сбросили авиабомбу на жилую многоэтажку в Купянске: начался пожар (фото)

В результате авиаудара, по данным ГСЧС, загорелись квартиры с первого по третий этажи в одном подъезде. Сам пятиэтажный жилой дом в Купянске частично разрушен.

В ночь на вторник, 12 марта, российские оккупанты снова атаковали Купянск Харьковской области. Так, захватчики сбросили управляемую авиабомбу на жилой дом. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины

Вследствие взрыва произошло разрушение пятиэтажного жилого здания. Помимо этого, возникло несколько очагов пожара на месте атаки.

Пост ГСЧС

"Горели три квартиры с первого по третий этажи в одном подъезде и еще одно помещение в другом подъезде здания. Общая площадь пожаров составила 150 кв. м", — сообщили спасатели.

Сотрудники ГСЧС сообщают, что к 04:15 удалось полностью ликвидировать огонь.

При проведении осмотра поврежденного здания не было обнаружено ни погибших, ни пострадавших.

ВС РФ сбросили авиабомбу на жилую многоэтажку в Купянске ВС РФ сбросили авиабомбу на жилую многоэтажку в Купянске ВС РФ сбросили авиабомбу на жилую многоэтажку в Купянске Фото: ГСЧС ВС РФ сбросили авиабомбу на жилую многоэтажку в Купянске

Напомним, что днем 28 февраля российские войска ударили управляемыми авиабомбами (УАБами) по центру города Купянск в Харьковской области. УАБы попали в гражданские сооружения, в результате чего погибли два человека.

Также 8 марта российские военные атаковали Чугуев и Купянск в Харьковской области. В результате ударов есть погибшие и раненые, а также повреждены жилые дома.

В начале марта Синегубов сообщал, что в указанных населенных пунктах Купянского района семьи со 161 ребенком, которые ежедневно подвергаются атакам артиллерии, минометов, БПЛА и авиации. По данным главы ОВА, с начала 2024 года полторы тысячи человек, из которых 140 детей, удалось эвакуировать из зон боевых действий в Харьковской области.