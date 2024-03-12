"Может, и Вася не сбежал бы": военный медик возмутился поведением родственников и друзей уклонистов

Капитан медслужбы Олег Токарчук объяснил, что некоторые мужчины "развлекались" во время войны и после "приближения" мобилизации сбежали за границу. Однако такие поступки нарушителей вызывают неожиданную реакцию у окружения.

Капитан медицинской службы, ординатор эвакуационного отделения медицинской роты 10 отдельной горно-штурмовой бригады (ОГШБР) "Эдельвейс" Олег Токарчук резко высказался относительно окружения уклонистов в Украине. Об этом известно из его комментария в эфире телемарафона.

"Меня немного разочаровывают знакомые, которые пытаются сейчас сбежать за границу. Этот процесс был перманентный от начала полномасштабной (войны, — ред.), но меня очень поразило, когда эти вещи начали происходить после начала дискуссий об определенной волне мобилизации в стране", — рассказал Токарчук.

Медик привел пример, что мужчина сбежал за границу из-за страха мобилизации. Однако вместо побега в то время, пока воины "в окопах погибали и мерзли", он мог учиться и подготовиться к службе.

"Нет, ты в это время развлекался, бизнес имел, отдыхал. А только запахло мобилизацией, ты взял и сдриснул за границу, потратив на это определенные средства", — подчеркнул капитан медслужбы.

По его словам, понятно, что участников схем для уклонистов нужно наказывать. В то же время военного возмущает, что близкие, родные, друзья и партнеры по бизнесу уклонистов терпят такие поступки. Вместо осуждения и критики беглецы слышат "молодец Вася, пришлешь фотку из Парижа".

"Если бы эти 30-40 человек говорили, что это нехорошо, может, и Вася не сбежал бы за границу. И меня это достаточно сильно разочаровывает. Здесь остаются родители, иногда дети. То, что он не осознает, что их некому будет защищать, это одно. Но и они все не осознают, что если Вася уехал, их некому будет защищать", — объяснил Токарчук.

Комментарий Олега Токарчука (об уклонистах — с 26:55)

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