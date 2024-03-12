РФ потеряла почти 300 тысяч военных в Украине, но время играет в ее пользу, — разведка США

Оккупанты выигрывают от неопределенности по поводу того, на какую помощь союзников в дальнейшем может рассчитывать Украина.

Около 300 тысяч военных Россия потеряла в захватнической войне против Украины, но время начинает играть в ее пользу. Об этом говорится в докладе разведывательного сообщества США.

Специалисты указали термин casualties, который используется для обозначения и безвозвратных, и санитарных, различной бронетехники и тысяч танков Разведка констатирует, что глава Кремля Владимир Путин не смог воплотить свой первоначальный замысел и оккупировать всю территорию Украины. Армия РФ сейчас столкнулась с нехваткой личного состава. Войска РФ истощены, у них низкий моральный дух. Разведка прогнозирует, что эти проблемы будут только усиливаться.

Российские оккупанты смогли сорвать летние контрнаступательные операции Украины. По их мнению, ситуация начинает играть в пользу России. Российский ОПК постепенно наращивает производство на предприятиях дальнобойных средств поражения, артиллерии и другого оружия, которое позволит РФ длительное время выдерживать боевые действия высокой интенсивности.

Также в обзоре говорится о том, что Москва и в дальнейшем получает незначительные, но постоянные успехи на поле боя с конца 2023 года. Оккупанты выигрывают от неопределенности по поводу того, на какую помощь союзников в дальнейшем может рассчитывать Украина.

"Президент Владимир Путин, вероятно, считает, что Россия сорвала попытки Украины отвоевать значительные территории", — говорится в сообщении.

Расчет для победы этой в войне работает и западная, в частности американская помощь для Украины является ограниченной. Это способствует мыслям в Кремле относительно дальнейших успешных действий.

Напомним, 12 марта разведка США сообщила, что Китай усиливает связи с РФ на фоне боев в Украине. По данным Разведывательного сообщества, китайский экспорт товаров, которые могут использовать в военных целях, с 2022 года увеличился более чем втрое.