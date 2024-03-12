ВСУ могли отбить центр Ивановского возле Бахмута: ISW рассказал об изменениях на фронте (карта)

Возле Богдановки, Ивановского, Часового Яра, Клещеевки, Андреевки, Спирного и Раздоловки продолжались позиционные бои. Бойцы ВСУ продвинулись возле Богдановки Донецкой области, рассказали аналитики ISW.

Украинские военные продвинулись на север от Богдановки и могли отбить центр Ивановского Донецкой области. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 11 марта.

"11 марта в районе Бахмута продолжались позиционные бои", — говорится в сообщении.

Согласно геолокационным кадрам от 6 марта, украинские военные продвинулись на север от Богдановки. По словам командира украинской роты, которая действовала на Бахмутском направлении, в начале марта российские оккупанты захватили позиции на подступах к Ивановскому и дальше не продвигались.

3 марта аналитики со ссылкой на геолокационные кадры отметили, что ВС РФ продвинулись к центру Ивановского. ISW не наблюдал визуальных доказательств того, что украинские военные отбили центр населенного пункта, однако "они могли это сделать".

Позиционные бои продолжались возле Богдановки, Ивановского, Часового Яра, Клещеевки, Андреевки, Спирного и Раздоловки.

Бахмутское направление

Ситуация на Бахмутском направлении: данные Генштаба ВСУ

Согласно сообщению Генштаба ВСУ, на Бахмутском направлении украинские военные отбили шесть российских атак в районах населенных пунктов Клещиевка, Андреевка, Ступочки и восточнее Часового Яра Донецкой области.

Напомним, 11 марта экс-заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал, что украинским военным нужно перейти от обороны к наступлению, чтобы перехватить инициативу на фронте у российских оккупантов. По его словам, сейчас враг продвигается только на тактическом уровне.

8 марта командир экипажа БПЛА "Кара Небесная" 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш сообщил, что на Бахмутском направлении заметили дополнительные резервы ВС РФ. Враг хотел попробовать атаковать новые населенные пункты.