Догнать американский B-21: КНР готовится представить стратегический бомбардировщик H-20 (фото)

Руководство ВВС НОАК заявило, что разработчики H-20 не столкнулись с техническими трудностями, поэтому самолет будет представлен публике в ближайшее время.

Заместитель командующего ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ван Вэй заявил, что первый китайский стратегический бомбардировщик-невидимка Xian H-20 не испытывает технических трудностей в разработке и скоро будет представлен публике. Об этом 11 марта сообщили в Global Times.

Обозреватели пишут, что о проекте нового дальнего бомбардировщика для китайских ВВС впервые было объявлено в 2016 году. Тогдашний командующий Воздушными силами НОАК Ма Сяотянь публично подтвердил разработку самолета. Однако с тех пор официальной информации о бомбардировщике практически не появлялось, а опубликованные ролики, как оказалось, были созданы с помощью компьютерной графики.

На видео был показан накрытый чехлом неизвестный самолет, а его очертания указывали на то, что он может похвастаться конструкцией летающего крыла, но без каких-либо дополнительных подробностей.

Теперь же Ван Вэя журналисты спросили, не столкнулись ли H-20 с техническими трудностями, учитывая отсутствие дополнительной информации с 2016 года.

"Узких мест нет, и все проблемы могут быть решены. Наши научные исследователи успешно продвигаются вперед, у них есть все возможности", — подчеркнул военачальник.

По его словам, самолет будет официально представлен общественности в ближайшее время, а его ввод в эксплуатацию и серийное производство будут осуществляться в непосредственной близости от испытательных полетов.

Любопытно, что Ван Вэй отказался сравнивать H-20 с американскими аналогами B-21, который уже совершил первый полет в ноябре 2023 года и запущен в малосерийное производство. Несмотря на то, что США в этой сфере занимают лидирующие позиции в мире офицер заявил, что Китай "не будет конкурировать с США, а будет защищать только собственную безопасность".

Американский стелс-бомбардировщик B-21 Фото: ВВС США

Что известно о проекте H-20

В настоящее время основным китайским бомбардировщиком является самолет H-6. Он служит уже несколько десятилетий, однако его способности становятся все менее актуальными. H-6 — это дозвуковая платформа средней дальности, не обладающая стелс-технологиями. Поэтому несмотря на многочисленные обновления и модернизации, сам самолет не может пробить современную ПВО и полагается на запуск боеприпасов дальнего действия для атаки целей.

Китайский бомбардировщик H-6

По предварительной информации, дальность полета самолета Xian H-20 без дозаправки должна достигать 8,5 тыс. км, а боевая нагрузка заявлена в пределах от 10 до 45 тонн, при этом взлетная масса якобы будет достигать до 200 тонн. О конструкции самолета пока неизвестно, но, предположительно, машина будет создана по схеме "летающее крыло".

Также открытым остается вопрос силовой установке. Возможно, китайский самолет будет оснащен модернизированной версией турбореактивного двигателя Shenyang WS-10, который был разработан на базе французско-американского авиадвигателя CFM56 и копированием с российского АЛ-31Ф. По другой версии, Китай заказал у России один из вариантов существующего НК-32.

"После ввода в эксплуатацию H-20 станет боевой силой нового качества, послужит мощным стратегическим сдерживающим фактором и внесет вклад в обеспечение национального суверенитета", — подытожили обозреватели.

Ранее сообщалось, что В США начали малосерийное производство новейших стелс-бомбардировщиков B-21 Raider. В этой связи китайские эксперты напророчили новейшему бомбардировщику "непредвиденные технические проблемы" из-за спешки в производстве машин.