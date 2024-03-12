Уничтожили сотню "диверсантов" и 20 БТР: росСМИ отчитались об "отражении" атаки РДК (фото)

Губернатор Курской области Роман Старовойт жалуется на неспокойную ситуацию и обстрелы приграничья, а медиа утверждают, что добровольцы во время рейда якобы потеряли личный состав, САУ Caesar и десятки единиц бронетехники.

Российские добровольцы из РДК, "Легиона Свобода России" и "Сибирского батальона" приблизились вплотную к поселку Теткино в Курской области. Там завязался бой. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

"Неспокойная ночь выдалась для нас. Массированная беспилотная атака. Ночью хорошо отработали наши силы ПВО. Утром идет обстрел поселка Теткино", — говорит Старовойт.

По его словам, украинская ДРГ якобы попыталась прорваться к населенному пункту Теткино, завязался стрелковый бой, но прорыв был остановлен.

Ночью над Курской областью было сбито 11 БПЛА, утром поселок подвергся минометному обстрелу, в результате которого один человек получил ранения.

По информации российского телеграм-канала "Военный осведомитель", украинская ДРГ численностью до взвода предприняла аналогичную попытку прорыва в Белгородской области — в районе поселка Журавлевка в направлении Нехотеевки. Сообщается, что якобы был уничтожен один украинский танк.

"Кроме этого, ВСУ проводят активные обстрелы приграничных сел Курской и Белгородской области, ПВО работает в том числе над Таганрогом", — отметили в "Осведомителе".

Между тем местные телеграм-каналы сообщают о серии взрывов над Курском и работе российской ПВО.

Российское издание Mash со ссылкой на ФСБ пишет, что, уничтожено более 100 человек живой силы противника, шесть танков, САУ Caesar, 20 боевых бронированных машин, опорный пункт. Бои продолжаются.

Рейд РДК, ЛСР и "Сибирского батальона" в РФ

Утром 12 марта в российских соцсетях появились сообщения о появлении танков на улицах приграничных сел в Белгородской и Курской области. Бойцы "Легиона "Свобода России", "Российского добровольческого корпуса" (РДК) и "Сибирского батальона" объяснили, что начинается новый рейд на территорию РФ. В ГУР Минобороны Украины объяснили, что граждане России имеют полное право проводить эйды на территорию своей собственной страны.

Также бойцы "Легиона "Свобода России" заметили спрятанный российский БТР в селе Теткино в Курской области РФ. После обнаружения вражескую технику подбили метким ударом.

Подразделения проводят совместную операцию. Пограничная Лозовая Рудка в Белгородской области полностью под контролем освободительных сил. В населенном пункте Теткино Курской области сейчас продолжается стрелковый бой.