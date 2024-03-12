Уровень опасности "чрезвычайно высокий": флот РФ ищет "креативного решения" в Черном море

По данным Сил обороны юга, россияне начали кадровое переформатирование в Черноморском флоте. Военные не исключают, что "определенная степень отчаяния" оккупантов приведет к атаке из бухты.

Угроза с Черного моря сохраняется, а враг стремится к "креативному решению". Об этом в эфире телемарафона 12 марта рассказала руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Ситуация в Черном море остается более-менее стабильной, мы видим определенную скованность Черноморского флота РФ. Они разоблачают надводную обстановку преимущественно дистанционно, находясь в пунктах базирования. А в Азовском море продолжает дежурство один корабль", — сообщила она.

По данным ОК "Юг", Россия проводит кадровое переформатирование в руководстве своего Черноморского флота. Оккупанты ищут руководителя, который смог бы найти "креативное решение для дальнейшего развития военно-морских событий".

"Успокаиваться рано, ведь враг имеет такой мощный элемент как ракетоносители. Их использование ограничено, потому что последующее обслуживание затруднено. Оно происходит в Крыму, а там врагу весьма опасно. И то, что они сейчас переоборудуют свои пункты базирования, это тоже усложняет им текущую боевую работу", — объяснила Гуменюк.

Она подчеркнула, что военные оценивают уровень ракетной угрозы с моря как "чрезвычайно высокий".

"Напомню, что ракетоносители там есть, их около десяти единиц. Их снаряжение может быть до нескольких десятков ракет типа "Калибр". И определенная степень отчаяния врага может привести к тому, что они могут быть применены и непосредственно из бухты", — отметила пресс-секретарь Сил обороны юга.

Гуменюк призвала украинцев не игнорировать воздушную тревогу.

Комментарий Натальи Гуменюк (о ситуации в Черном море — с 3:03)

Напомним, спикер ВМС Дмитрий Плетенчук информировал, что из-за атак ВСУ Россия не может вывести и завести свои суда через проливы Босфор и Дарданеллы.

В ВСУ показали кадры ликвидации российского бронеавтомобиля "Тигр". В нем ехал вражеский командир, которого несмотря на усилия подчиненных спасти не удалось.