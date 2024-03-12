"Я так не думаю": Писториус скептически отнесся к круговому обмену Taurus с Великобританией

Глава Минобороны ФРН не согласился с мнением своего коллеги из Великобритании, что страны могут обменяться ракетами Taurus и Storm Shadow.

Министр обороны Германии Борис Писториус высказал свои сомнения относительно предложения министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона о возможности организации кругового обмена ракетами Taurus и Storm Shadow. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой наиздание Tagesschau.

Отвечая на вопрос, является ли это подходящим решением для дебатов по Taurus, Писториус сказал: "Я так не думаю".

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон сделал это предложение не по собственной инициативе, а просто сказал на вопрос журналиста, что британское правительство рассматривает все варианты.

"На этом все", — подытожил Писториус.

Что известно про идею кругового обмена ракетами Германии и Британии

Напомним, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Камерон во время визита в Берлин 7 марта "настойчиво призвал" Германию передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок одобрительно отозвалась на предложение своего коллеги из Великобритании Дэвида Кэмерона о передаче Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus через круговой обмен c Великобританией.

1 марта канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что воздерживается от поставок ракет Taurus в Украину, поскольку их дальность могла бы позволить Киеву "достичь конкретной цели где-нибудь в Москве".

Также секретарь СНБО Украины Алексей Данилов прокомментировал вероятность получения Украиной ракет Taurus. По его убеждению, со временем немецкая сторона поймет важность поставки Киеву этого вооружения.