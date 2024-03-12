Достигают стратегических целей: разведка Британии оценила важность удара по А-50 в Таганроге

По данным Минобороны Великобритании, на пораженной площадке производятся, модернизируются, обслуживаются и ремонтируются самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления ВВС России А-50У.

Атака беспилотных летательных аппаратов на ангар в Таганроге, где размещался самолет А-50, показывает, что украинские бойцы способны наносить удары по стратегически значимым объектам РФ даже в тщательно охраняемых местах. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как сообщается в отчете, 9 марта украинские военные совершили атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов на территорию ремонтного комплекса в Таганроге Ростовской области, Россия. Этот комплекс является местом проведения модернизации, технического обслуживания и ремонта самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) типа А-50У, принадлежащих ВВС России.

Согласно информации британской разведки, указанная площадка обладает более широким стратегическим значением для России. Она также обслуживает стратегические бомбардировщики дальнего действия, транспортные самолеты, а также функционирует как испытательный центр для следующего поколения самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления, включая модель А-100. Постоянное наличие активной системы противовоздушной обороны вокруг этого объекта свидетельствует о его стратегической важности.

"Потеря А-50У, скорее всего, значительно ухудшит ситуационную осведомленность операций России", — отмечаются в сообщении.

Из опубликованных в сети изображений, демонстрирующих ущерб, нанесенный атакой, видно повреждение двух крупных зданий, принадлежащих парку А-50У. По данным разведки, эти здания, вероятнее всего, использовались для укрытия самолетов во время проведения капитального ремонта.

"Спустя две недели после потери второго самолета флот А-50У, скорее всего, по-прежнему не сможет совершать полеты для поддержки операций в Украине. Эта атака демонстрирует, что украинские операции по-прежнему могут достигать стратегически важных целей на территории России, даже если считается, что такие объекты защищены, будь то в воздухе или на земле", — отмечают в Минобороны Британии.

Ночью 9 марта беспилотные летательные аппараты массово атаковали российские области. В частности, эксперты Defense Express заявили, что украинский дрон взорвался в 900 метрах от места дислокации самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50, находившегося на ремонте на авиационном научно-техническом комплексе им.

Позже OSINT-расследователь показал спутниковые снимки из Таганрога, где стоял самолет А-50. На фото видно почерневшую крышу ангара возле стоянки бортов.