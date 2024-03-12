ЛСР заявил, что взял под контроль Теткино в РФ: россияне бежали и бросали технику (видео)

В подразделении показали видео с беспилотника, на котором люди в военной форме убегают по полям с позиций в неизвестном направлении от добровольцев.

Бойцы "Легиона Свобода России" сейчас ведут бои в поселке Теткино в Курской области. Военные РФ, которые там находились, бегут из населенного пункта. Об этом сообщают в пресс-службе подразделения.

"Поселок Теткино, Курской области полностью под контролем российских освободительных сил. Путинская армия стремительно покидает поселок, оставляет позади позиции и бросает тяжелую технику", — говорится в сообщении.

На обнародованном видео, которое снял беспилотник, видно, как люди в военной форме убегают по полям с позиций в неизвестном направлении от российских добровольцев.

Больше подробностей в Легионе пока не сообщили.

Почти аналогичное видео бегства российских оккупантов из Теткино обнародовали бойцы "Российского добровольческого корпуса", которые также участвуют в рейде. Здесь тоже видно, как ушиваются с позиций российские солдаты.

Ранее в российских СМИ сообщали, что в поселке Теткино Курской области в районе 8 утра был стрелковый бой, и он длился всего 25 минут. Как написал и Mash, в Теткино российские пограничники отбили 4 атаки украинской ДРГ.

Рейд РДК, ЛСР и "Сибирского батальона" в РФ

12 марта на улицах приграничных сел в Белгородской и Курской области начали появляться танки и БТРы. Бойцы "Легиона "Свобода России", "Русского добровольческого корпуса" (РДК) и "Сибирского батальона" объяснили, что начинается новый рейд на территорию РФ.

В украинской разведке сообщили, что операцию в РФ проводят добровольческие батальоны, которые являются гражданами России, поэтому спокойно могут заходить к себе домой.

Российские СМИ сообщили, что уничтожено более 100 человек живой силы противника, шесть танков, САУ Caesar, 20 боевых бронированных машин, опорный пункт. Бои продолжаются.