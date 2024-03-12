В РДК показали, как их танк прорвал государственную границу РФ и атаковал (видео)

Российские добровольцы на танке произвели три выстрела в разные стороны на территорию РФ. В пресс-службе РДК не отметили, в какой области это произошло.

Во вторник, 12 марта, танк Российского Добровольческого Корпуса прорвал оборону государственной границы Российской Федерации. Соответствующий ролик опубликовали в РДК в Telegram.

"Танк Российского Добровольческого Корпуса прорвал оборону государственной границы РФ", — говорится в сообщении.

В опубликованном видео показано, как военная техника прошла двигалась в районе границы и произвела три выстрела в разные стороны.

Добавим, что в пресс-службе РДК не отметили, о какой территории идет речь.

Рейд РДК в Белгородской и Курской областях: что известно

12 марта стало известно о том, что бойцы "Легиона "Свобода России", "Русского добровольческого корпуса" и "Сибирского батальона" начали военную операцию на территории РФ. Представитель ГУР МОУ Андрей Юсов рассказал, что эти добровольческие батальоны действуют на территории России как самостоятельные подразделения.

Напомним, в пресс-службе Минобороны РФ заявили, что якобы украинские военные пытались прорваться в Курскую и Белгородскую область, однако ВС РФ и представители подразделений пограничных служб ФСБ РФ не позволили этого сделать. В оборонном ведомстве России сообщили, что около 3 ночи (мск) произошли обстрелы объектов гражданской инфраструктуры, после этого украинцы якобы применили танки и бронированные машины и попытались попасть на территорию РФ.