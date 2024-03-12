Прятались в УПЦ МП: СБУ разоблачила самую масштабную агентурную сеть ФСБ (фото)

В Украине действовала группировка "политэкспертов", работой которых руководил клирик УПЦ МП. В свою очередь, священник координировал действия с российскими спецслужбами.

12 марта сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали группу лиц, которых подозревают в активном сотрудничестве с Федеральной службой безопасности (ФСБ) России и с российскими пропагандистскими медиа. Выяснилось, что группировка действовала под прикрытием Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). О деталях дела, к которому причастна УПЦ МП, рассказала пресс-служба на сайте ведомства.

В сообщении пресс-службы указывается, что под прикрытием церковников действовала группировка из 15 человек. Среди подозреваемых есть глава одного из храмов УПЦ МП в Киеве, отмечают в СБУ.

Правоохранители называют группировку "одной из самых масштабных сетей ФСБ", которая проводила "информационные диверсии".

Фигуранты получили подозрение по пяти статьям Уголовного кодекса: за государственную измену (ч. 2 ст. 111), коллаборационную деятельность (ч. 6 ст. 111-1), преступную организацию (ст. 255), групповое разжигание межрелигиозной вражды (ч. 3 ст. 161), оправдание нападения РФ (ст. 436-2). Максимальное наказание — по статье о государственной измене: пожизненное заключение.

СБУ и УПЦ — детали дела об агентах ФСБ

Согласно данным расследования, фигуранты организовывали в Украине информационные провокации, которые должны были бы дестабилизировать ситуацию и разжигать межрелигиозную вражду. Особенностью группировки является ее размер (15 человек), а также четкая иерархическая структура, распределение обязанностей между членами и оперативная связь с росСМИ.

Во главе преступной организации стоял клирик УПЦ МП, отметили в СБУ. Именно это лицо координировало действия всего сообщества. Ему подчинялись так называемые "политические эксперты".

Группа создавала провокационные тексты и видео, которые распространяла в соцсетях — в Facebook, Telegram, Youtube. Определенные публикации появлялись также на интернет-ресурсах церкви — на "официальных сайтах различных епархий". Нужные России сообщения быстро подхватывались росСМИ и попадали в новости ведущих российских телеканалов.

Цель, которую имели фигуранты — разжигание межконфессиональной вражды, расшатывание ситуации и дискредитация Украины в глазах западных обществ.

На фотографиях, опубликованных правоохранителями, можно увидеть встречу работников СБУ с тремя лицами, причастными к масштабной сети ФСБ РФ на территории Украины.

К двум мужчинам пришли прямо домой, свидетельствуют фотографии.

СБУ и УПЦ — задержание одного из фигурантов 12 марта Фото: СБУ СБУ и УПЦ — задержание члена сети ФСБ РФ — задержание члена сети ФСБ РФ Фото: СБУ

Другого задержали на улице возле дома в неуказанной местности: для дальнейшего обыска его прислонили к красному автомобилю.

СБУ и УПЦ — задержание фигуранта на улице Фото: СБУ

Также есть фотографии, на которых видно работников СБУ возле компьютера одного из фигурантов. Кроме того, неизвестный держит телефон, который, возможно, использовался для контактов с РФ.

СБУ и УПЦ — обыск в квартире фигуранта Фото: СБУ

Все фигуранты дела задержаны, сейчас им устанавливают меру пресечения, пояснили в СБУ. Имена подозреваемых не называются.

Отметим, на портале и на странице Facebook УПЦ МП отсутствует информация о задержании настоятеля одного из киевских храмов. Также не опубликованы комментарии спикера церкви Николая Данилевича.

Ранее клирики церкви Московского патриархата становились фигурантами расследования СБУ. В частности, волна задержаний и обысков состоялась осенью 2023 года: был создан реестр церковников, причастных к деятельности российских спецслужб. Именно тогда в ООН выразили обеспокоенность действиями правоохранителей. По мнению представителей международной организации, в Украине якобы происходят притеснения представителей русской церкви.

Напоминаем, в феврале 2024 года СБУ разоблачила клирика УПЦ МП, которого подозревают в работе на РФ. У мужчины изъяли 300 сим-карт, которые он использовал для организации провокаций.