Россияне атаковали Харьковскую область: есть три "прилета", подробности

По данным начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, российские оккупанты нанесли удары по региону ракетами С-300.

Во вторник, 12 марта, Вооруженные силы Российской Федерации обстреляли Харьковскую область. Об этом написал начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

Чиновник сообщил, что в 15:18 в Харьковском районе было зафиксировано три 3 вражеских "прилета". По предварительной информации, никто не пострадал.

В комментарии "Суспільне Харків" Олег Синегубов добавил, что российские оккупанты ударили по старых ангарах под Харьковом. Он также отметил, что три удара были нанесены, предварительно, ракетами С-300.

Пресс-служба Полиции Харьковской области подтвердила, что ВС РФ ударили по Харьковскому району ракетами С-300.

Сообщается, что правоохранители документируют последствия вражеской атаки. На месте работают сотрудники следственно-оперативной группы, специалисты взрывотехнического управления и криминалистической лаборатории.

"Обнаружено три попадания. Следственными открыто уголовное производство по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины", — говорится в заявлении ведомства.

Напомним, в ночь на 12 марта ВС РФ также атаковали Купянск Харьковской области, в частности сбросили управляемую авиабомбу на жилой дом. В результате взрыва произошло разрушение пятиэтажного жилого здания и вспыхнуло несколько очагов пожара.

Кроме того, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что ночью оккупанты ударили по городу "Шахедами". По его информации, в районе плотной жилой застройки есть "прилет" по объекту гражданской инфраструктуры.