Бронирование от мобилизации могут получить все полицейские, — нардеп (видео)

По словам народного депутата Сергея Демченко, речь идет именно обо всех категориях сотрудников полиции, "без определения конкретного количества в процентах от общего, как предлагалось предварительно".

Новый законопроект об усилении мобилизации в Украине, который получил рекордное за всю историю количество правок, расширяет категорию забронированных украинцев за счет полицейских. О предложении полностью забронировать сотрудников Нацполиции заявил народный депутат из фракции "Слуга народа" Сергей Демченко в эфире "Новини.Live".

"Относительно полицейских, могу сказать, что на сегодняшний день законопроект, в том числе в разрезе этого вопроса, решают таким образом, что полицейским всем предоставить бронь по мобилизации", — говорит Демченко.

По его словам, речь идет именно обо всех категориях сотрудников полиции, "без определения конкретного количества в процентах от общего, как предлагалось предварительно".

Такое нововведение, как уверяет Демченко, даст возможность полицейским вовремя реагировать на правонарушения и выполнять свой профессиональный долг.

"То есть соответственно, я думаю, что у полицейских будет возможность реагировать своевременно. На сегодняшний день, я думаю, что они достаточно достойно реагируют на соответствующие факты беззакония, когда они возникают. В условиях войны — это дорогого стоит", — отмечает он.

"Бронь" для полицейских: что известно

Напомним, ранее народный депутат от "Слуги народа" и член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в комментарии для Фокуса также сообщил о предложении забронировать всех сотрудников Нацполиции.

"Мы договорились, что все полицейские становятся забронированными, а не получают право на отсрочку", — заявил он.

По его словам, полицейские получают отсрочку от призыва в ВСУ по действующему законодательству благодаря пребыванию на спецучете.

Фокус ранее писал, что делать, если на блокпосту мужчине вручают повестку. Прежде всего надо узнать причину остановки авто и требовать документы у работников ТЦК.

Напомним, украинские военные ранее говорили, что практически все силовики подойдут для службы в пехоте. Базовый уровень огневой и физподготовки у полицейских лучше, чем у любого мобилизованного гражданского.