ВСУ снизили интенсивность наступления ВС РФ: ситуация на фронте выравнивается, — Братчук

По словам спикера Украинской добровольческой армии "Юг", положение украинских защитников уже не такое критическое, как фиксировалось несколько недель назад. Это может быть связано с новыми поставками от партнеров.

Пока что рано говорить о том, что наступление российских оккупантов было остановлено, однако украинским защитникам явно удалось снизить интенсивность атак ВС РФ на поле боя. Об этом заявил спикер Украинской добровольческой армии (УДА) "Юг" Сергей Братчук в эфире телеканала Freedom.

По его словам, сейчас уже можно говорить о том, что ситуация на фронте начала выравниваться. Она действительно не такая критичная, как это было еще несколько недель назад.

"Хотя на некоторых локациях враг пытается продвигаться, и есть определенные тактические успехи", — заявил Сергей Братчук.

Отдельно он добавил, что прошлым летом россияне пытались высмеять продвижение ВСУ на несколько сотен метров, а сейчас пропагандисты выдают продвижение оккупантов на 50 метров во время штурмов за большие победы.

Более того, когда ВС РФ заявляют о захвате тех или иных населенных пунктов, то это не совсем соответствует действительности, ведь противник их полностью стирает с лица земли, а потом кричит про "освобождение".

"Мы говорим, например, на Авдеевском направлении о Тоненьком, об Орловке — это те населенные пункты, от которых фактически остались одни названия. Только так может воевать Россия. Только так Россия пытается продвигаться вперед", — продолжил Сергей Братчук.

Что касается выравнивания ситуации на фронте, то спикер УДА "Юг" связывает это с тем, что на поле боя вернулась "богиня войны" — артиллерия. Соответственно, снарядов для нее стало больше благодаря поставкам. На данном этапе вряд ли какое-то другое оружие будет способно заменить боеприпасы, даже если речь идет о беспилотникам.

"Ситуация тяжелая по всем направлениям. Но есть те мероприятия, которые проводятся Вооруженными силами Украины, и они позволяют в любом случае нам с надеждой смотреть на ближайшее будущее и не сомневаться в нашей победе. Это уж точно. Россия теряет своих людей в промышленных масштабах", — подытожил Сергей Братчук.

Напомним, 12 марта сообщалось, что Украина остановила наступление России, ситуация значительно лучше, о чем заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, противник теряет ежедневно большое количество своих жизненно важных сил.