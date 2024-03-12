Оккупанты частично отступили: операция добровольцев продолжается в нескольких областях РФ, — DeepState

По информации аналитиков, сейчас активные бои ведутся в районе пяти населенных пунктов. ВС РФ частично отступили на запасные позиции, которые находятся за селами.

Российские освободительные силы в 5 утра 12 марта начали спецоперацию на территории Курской и Белгородской областей РФ. Об этом сообщают аналитики DeepState.

По информации экспертов "выбивающие" оккупантов военнослужащие сформированы из различных подразделений. Сейчас они ведут активные бои в районе населенных пунктов Теткино, Козинка, Нехотеевка, Лозовая Рудка и Новая Тавильжанка.

Аналитики добавляют, что российские военные частично отступили на запасные позиции, которые находятся за селами. Однако одновременно в регионы стягивают резервы, в частности, силы Росгвардии.

В Легионе "Свобода России" заявили о начале "освобождения" территорий РФ

Ранее представители Легиона "Свобода России" сделали заявление о начале активных действий по освобождению территории РФ от оккупационных властей.

"Как и все наши сограждане, в Легионе мы мечтаем о России, освобожденной от диктатуры Путина. Но мы не просто мечтаем: мы прилагаем все усилия, чтобы эти мечты реализовать", — говорится в заметке.

Также члены Легиона заявили, что "будут отбирать у режима землю сантиметр за сантиметром".

"Россияне будут спать спокойно, не будут бояться звонка в дверь, будут без опаски говорить, что думают. Россияне будут голосовать за кого хотят, а не за кого должны. Россияне будут жить свободно", — добавляют в сообщении.

Напомним, ранее военнослужащий Легиона "Свобода России" Алексей Барановский сообщил, что добровольцы, которые 12 февраля совершили рейд на территорию Российской Федерации, удерживают инициативу в местах прорыва границы.