Рейды РДК и ЛСР в России: в DeepState показали, как изменилась "серая зона" (карты)

На интерактивной карте можно увидеть, что бойцам нескольких российских подразделений удалось занять территорию общей площадью более 40 квадратных километров. Спецоперация продолжается.

С самого утра на территории Российской Федерации достаточно неспокойно и связано это с рейдами, которые устроили представители Легиона "Свобода России", "Сибирский батальон" и Русского добровольческого корпуса (РДК). В результате им удалось взять под свой контроль немалую территорию. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты DeepStateMAP.

Отмечается, что бойцам удалось зайти на территорию Курской и Белгородской областей в России. В рамках совместной операции они могли разместиться на территории более 40 квадратных километров.

"Российские освободительные силы сформированы из различных подразделений ведут активные бои в районе населенных пунктов Теткино, Козинка, Нехотеевка, Лозовая Рудка, Новая Таволжанка. Моск**иты частично отступили на запасные позиции, которые находятся за селами. Но одновременно в регионы стягивают резервы, в частности, силы росгвардии", — писали аналитики из DeepState.

На опубликованных картах можно увидеть, что так называемые "серые зоны" в Белгородской и Курской области теперь занимают 41,8 квадратных километров. В частности:

Теткино (Курская область) — 11,29 квадратных километров;

Глотово/Козинка (Белгородская область) — 14,88 квадратных километров;

Лозовая Рудка (Белгородская область) — 0,34 квадратных километров;

Нехотеевка (Белгородская область) — 1,57 квадратных километров;

Новая Таволжанка (Белгородская область) — 13,72 квадратных километров.

В DeepStateMap показали, как изменилась "серая зона" в России после нового рейда Фото: DeepStateMAP В DeepStateMap показали, как изменилась "серая зона" в России после нового рейда Фото: DeepStateMAP В DeepStateMap показали, как изменилась "серая зона" в России после нового рейда Фото: DeepStateMAP В DeepStateMap показали, как изменилась "серая зона" в России после нового рейда Фото: DeepStateMAP В DeepStateMap показали, как изменилась "серая зона" в России после нового рейда Фото: DeepStateMAP

Напомним, 12 марта бывший депутат Госдумы Илья Пономарев заявил, что на границе с Украиной в районе Белгородской области идет бой. По его словам, Легион "Свобода России", РДК и "Сибирский батальон" прорвались на территорию региона.

Позже в РДК показали, как их танк прорвал государственную границу РФ и атаковал. Российские добровольцы на танке произвели три выстрела в разные стороны на территорию РФ. В пресс-службе РДК не отметили, в какой области это произошло.