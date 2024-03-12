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Военный Фокус Российско-украинская война РДК и "Свобода России" зашли в Белгородскую область Новый рейд РДК и ЛСР на территорию России

Рейды РДК и ЛСР в России: в DeepState показали, как изменилась "серая зона" (карты)

РДК, Сибирский батальон, Легион Свобода России, Белгородская область, рейд, Курская область, война РФ против Украины
Фото: Легион "Свобода России" | В DeepStateMap показали, как изменилась "серая зона" в России после нового рейда РДК и ЛСР (иллюстративное изображение)

На интерактивной карте можно увидеть, что бойцам нескольких российских подразделений удалось занять территорию общей площадью более 40 квадратных километров. Спецоперация продолжается.

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С самого утра на территории Российской Федерации достаточно неспокойно и связано это с рейдами, которые устроили представители Легиона "Свобода России", "Сибирский батальон" и Русского добровольческого корпуса (РДК). В результате им удалось взять под свой контроль немалую территорию. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты DeepStateMAP.

Отмечается, что бойцам удалось зайти на территорию Курской и Белгородской областей в России. В рамках совместной операции они могли разместиться на территории более 40 квадратных километров.

"Российские освободительные силы сформированы из различных подразделений ведут активные бои в районе населенных пунктов Теткино, Козинка, Нехотеевка, Лозовая Рудка, Новая Таволжанка. Моск**иты частично отступили на запасные позиции, которые находятся за селами. Но одновременно в регионы стягивают резервы, в частности, силы росгвардии", — писали аналитики из DeepState.

На опубликованных картах можно увидеть, что так называемые "серые зоны" в Белгородской и Курской области теперь занимают 41,8 квадратных километров. В частности:

  • Теткино (Курская область) — 11,29 квадратных километров;
  • Глотово/Козинка (Белгородская область) — 14,88 квадратных километров;
  • Лозовая Рудка (Белгородская область) — 0,34 квадратных километров;
  • Нехотеевка (Белгородская область) — 1,57 квадратных километров;
  • Новая Таволжанка (Белгородская область) — 13,72 квадратных километров.
РДК, Сибирский батальон, легион Свобода России, Белгородская область, рейд, Курская область, война РФ против Украины Fullscreen
В DeepStateMap показали, как изменилась "серая зона" в России после нового рейда
Фото: DeepStateMAP
РДК, Сибирский батальон, легион Свобода России, Белгородская область, рейд, Курская область, война РФ против Украины Fullscreen
В DeepStateMap показали, как изменилась "серая зона" в России после нового рейда
Фото: DeepStateMAP
РДК, Сибирский батальон, легион Свобода России, Белгородская область, рейд, Курская область, война РФ против Украины Fullscreen
В DeepStateMap показали, как изменилась "серая зона" в России после нового рейда
Фото: DeepStateMAP
РДК, Сибирский батальон, легион Свобода России, Белгородская область, рейд, Курская область, война РФ против Украины Fullscreen
В DeepStateMap показали, как изменилась "серая зона" в России после нового рейда
Фото: DeepStateMAP
РДК, Сибирский батальон, легион Свобода России, Белгородская область, рейд, Курская область, война РФ против Украины Fullscreen
В DeepStateMap показали, как изменилась "серая зона" в России после нового рейда
Фото: DeepStateMAP
РДК, Сибирский батальон, легион Свобода России, Белгородская область, рейд, Курская область, война РФ против Украины
РДК, Сибирский батальон, легион Свобода России, Белгородская область, рейд, Курская область, война РФ против Украины
РДК, Сибирский батальон, легион Свобода России, Белгородская область, рейд, Курская область, война РФ против Украины
РДК, Сибирский батальон, легион Свобода России, Белгородская область, рейд, Курская область, война РФ против Украины
РДК, Сибирский батальон, легион Свобода России, Белгородская область, рейд, Курская область, война РФ против Украины

Напомним, 12 марта бывший депутат Госдумы Илья Пономарев заявил, что на границе с Украиной в районе Белгородской области идет бой. По его словам, Легион "Свобода России", РДК и "Сибирский батальон" прорвались на территорию региона.

Позже в РДК показали, как их танк прорвал государственную границу РФ и атаковал. Российские добровольцы на танке произвели три выстрела в разные стороны на территорию РФ. В пресс-службе РДК не отметили, в какой области это произошло.