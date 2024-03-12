Рейди РДК і ЛСР у Росії: у DeepState показали, як змінилася "сіра зона" (карти)

На інтерактивній карті можна побачити, що бійцям кількох російських підрозділів вдалося зайняти територію загальною площею понад 40 квадратних кілометрів. Спецоперація триває.

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Від самого ранку на території Російської Федерації досить неспокійно і пов'язано це з рейдами, які влаштували представники Легіону "Свобода Росії", "Сибірський батальйон" і Російського добровольчого корпусу (РДК). У результаті їм вдалося взяти під свій контроль чималу територію. Про це свідчать дані інтерактивної карти DeepStateMAP.

Зазначається, що бійцям вдалося зайти на територію Курської та Бєлгородської областей у Росії. У рамках спільної операції вони могли розміститися на території понад 40 квадратних кілометрів.

"Російські визвольні сили сформовані з різних підрозділів ведуть активні бої в районі населених пунктів Тьоткiно, Козинка, Нехотіївка, Лозова Рудка, Нова Таволжанка. Моск**ити частково відступили на запасні позиції, які знаходяться за селами. Але одночасно в регіони стягують резерви, зокрема, сили росгвардії", — писали аналітики з DeepState.

На опублікованих картах можна побачити, що так звані "сірі зони" в Бєлгородській і Курській області тепер займають 41,8 квадратних кілометрів. Зокрема:

Тьоткiно (Курська область) — 11,29 квадратних кілометрів;

Глотове/Козинка (Бєлгородська область) — 14,88 квадратних кілометрів;

Лозова Рудка (Бєлгородська область) — 0,34 квадратних кілометрів;

Нехотіївка (Бєлгородська область) — 1,57 квадратних кілометрів;

Нова Таволжанка (Бєлгородська область) — 13,72 квадратних кілометрів.

У DeepStateMap показали, як змінилася "сіра зона" в Росії після нового рейду Фото: DeepStateMAP У DeepStateMap показали, як змінилася "сіра зона" в Росії після нового рейду Фото: DeepStateMAP У DeepStateMap показали, як змінилася "сіра зона" в Росії після нового рейду Фото: DeepStateMAP У DeepStateMap показали, як змінилася "сіра зона" в Росії після нового рейду Фото: DeepStateMAP У DeepStateMap показали, як змінилася "сіра зона" в Росії після нового рейду Фото: DeepStateMAP

Нагадаємо, 12 березня колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов заявив, що на кордоні з Україною в районі Бєлгородської області йде бій. За його словами, Легіон "Свобода Росії", РДК і "Сибірський батальйон" прорвалися на територію регіону.

Пізніше в РДК показали, як їхній танк прорвав державний кордон РФ і атакував. Російські добровольці на танку зробили три постріли в різні боки на територію РФ. У пресслужбі РДК не зазначили, у якій області це сталося.