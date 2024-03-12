Прямой ракетный удар: РФ обстреляла две многоэтажки в Кривом Роге, число жертв растет (фото, видео)

По словам председателя Совета обороны Кривого Рога, известно о как минимум трех попаданиях. В Днепропетровской ОВА сообщили о пяти пациентах в операционной в тяжелом состоянии.

Больницы Кривого Рога приняли более 30 пострадавших во время ракетной атаки в Кривом Роге вечером 12 марта. Пятеро находятся в операционной в тяжелом состоянии, среди них есть дети. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram-канале.

В ходе атаки пострадало многоэтажное здание, возник пожар. По первоначальным сообщениям, известно о трех жертвах.

Позже появилась информация о 36 пострадавших, в т.ч. семи детях, и пожаре в двух домах города.

Публикация об обстреле в Кривом Роге

В ходе обстрела Кривого Рога было три "прилета"

Председатель городского Совета обороны Александр Вилкул сообщил, что снаряд или его часть попал в крышу пятиэтажного здания в Металлургическом районе.

"Штаб помощи людям разворачивается по адресу: "Народный дом" улица Криворожстали 52", — говорится в публикации.

Попаданий было по меньшей мере три, в т.ч. прямое в девятиэтажное здание, уточнил чиновник.

"Есть погибшие и раненые среди мирных жителей. ГСЧС тушит пожары. Скорая помощь работает", — сообщается в посте.

Публикация об обстреле в Кривом Роге

Штаб помощи людям также разворачивается на Восточном-1 возле АТБ с 20:00.

Сюда можно обратиться по вопросам расселения, стройматериалов, чтобы закрыть выбитые окна, и прочему.

Президент Украины Владимир Зеленский показал видео с места атаки и выразил соболезнования семьям погибших.

По его словам, спасательная операция продолжается.

"Сейчас идет спасательная операция в Кривом Роге. Последствия российской ракетной атаки. Разрушение в девятиэтажном жилом доме. Много раненых, среди них тяжелые. Есть и ребенок. По состоянию на данный момент двое погибших. Мои соболезнования родным и близким", — говорится в публикации.

Он также добавил, что под завалами ищут людей, а работы будут длится столько, сколько нужно.

"Я благодарен каждому, кто работает там, на месте, спасает, оказывает медицинскую помощь. Поручил как можно быстрее обеспечить помощью всех нуждающихся", — уточнил президент.

Напомним, что 12 марта ВС РФ атаковали Харьковскую область. Известно о трех "прилетах".

Также сообщалось, что российские войска сбросили авиабомбу на жилую многоэтажку в Купянске.