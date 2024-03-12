"Что-то упало": в сети сообщили о "звуках выстрелов" в Волгодонске, что рядом с АЭС (видео)

Один из местных жителей обнародовал видео, на котором видно, как пожарный автомобиль быстро движется по дороге, вероятно, по направлению попадания. Власти Ростовской области не подтвердили работу ПВО.

Во вторник вечером, 12 февраля, в сети появились сообщения о звуках выстрелов и видеозапись с "яркими неопознанными объектами" в небе над Волгодонском в Ростовской области. Об этом сообщил местный Telegram-канал "Типичный Волгодонск".

В комментариях под сообщениям местные жители сообщили, что звуки были слышны около 19:00.

Один из комментариев обнародовал видео, на котором видно, как пожарный автомобиль быстро движется по дороге, вероятно, в направлении попадания.

"Что-то, ребята, упало походу. Глянь. Пожарка полетела, короче", — говорит мужчина на видео.

Ранее местное издание "DONDAY Волгодонск" сообщило, что жителей населенного пункта "напугали звуки стрельбы". Очевидцы якобы слышали "грохот" 12 марта в новой части города.

"Звуки, похожие на стрельбу, местные жители услышали около 19.30. В это время они увидели несколько ярких неопознанных объектов, направленных в небо. Позже в этом же районе с включенной сиреной засняли пожарную машину", — говорится в материале.

Отметим, что в 12 км от города Волгодонск находится действующая Ростовская атомная электростанция. Электрическая мощность четырех действующих энергоблоков составляет 4,03 ГВт.

Один из комментаторов также заявил, что на АЭС дважды в бомбоубежище спускали сотрудников. Однако позже этот комментарий удалили.

Что говорят российские власти

По информации российских СМИ, власти Ростовской области не подтвердили работу ПВО в Волгодонске.

"Эта информация не подтверждается. ПВО не работала", — говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 12 марта, оккупанты атаковали город Кривой Рог Днепропетровской области. Тогда глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак в своем Telegram-канале написал, что пострадать мог многоэтажный жилой дом.