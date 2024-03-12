Гранаты с хлорпикрином на дронах: ВС РФ пять раз за сутки применяли химоружие, — ВСУ (фото)

По словам спикера ОСГВ "Таврия", в течение недели российские войска около 60 раз применили это химвещество. С начала же полномасштабного вторжения ВС РФ в общей сложности было 626 химических атак.

Российские войска на Запорожском направлении в течение суток пять раз обстреливали позиции ВСУ боеприпасами с отравляющими веществами. Об этом рассказал спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лыховий в эфире телемарафона.

По его словам, за минувшие сутки было зафиксировано пять случаев, когда российские войска сбрасывали отравляющее вещество хлорпикрин с беспилотников. Все случаи фиксируются на Запорожском направлении.

"Что касается Запорожского направления и именно этого отрезка фронта, могу сказать, что есть тревожная информация: россияне все чаще применяют боеприпасы с ядовитым веществом", — отметил спикер.

Он назвал это свидетельством того, что россияне не могут выполнить свои задачи с помощью конвенционального оружия: артиллерии и дронов — и прибегают к оружию "последней надежды".

Граната с химоружием

Граната с химоружием

"Это химические, ядовитые вещества, когда они хотят просто вот таким образом выкурить наших военных из окопов", — уточнил он.

Сообщается, что в течение недели российские войска около 60 раз применили это химвещество. С начала же полномасштабного вторжения ВС РФ в общей сложности было 626 атак с использованием химического оружия.

В свою очередь, Командование Сил поддержки ВСУ сообщает, что войска РФ с начала полномасштабного вторжения совершили уже 1068 химических атак на позиции Сил обороны.

"Мобильными группами и другими подразделениями группировки сил и средств поддержки зафиксировано 1068 фактов применения Российской Федерацией иритантов слезоточивого действия, снаряженных ядовитыми химическими веществами", — говорится в публикации.

Только за февраль 2024 года зафиксировано 250 подобных случая (244 применения ВОГ, 1 применение газа и 5 применений других боеприпасов с химическим веществом).

Уточняется, что чаще всего враг использует химические гранаты, такие как К-51, которые сбрасывают с БПЛА.

"Институт изучения войны" отмечает, что российские войска могут нарушать Конвенцию о химическом оружии (КХО), которую РФ подписала в 1997 году. Хлорпикрин по своим характеристикам близок к слезоточивому газу, он не обязательно приводит к летальному исходу, но может повлечь крайне тяжелые последствия, если его вдыхать. КХО запрещает примените хлорпикрина в боевых действиях.

Напомним, что, по данным командования, больше всего фиксируется случаев применения химоружия ВС РФ с помощью гранатометных выстрелов.

Также сообщалось, что, по словам лейтенанта ВСУ с позывным "Алекс", российский дрон выявляет украинский блиндаж и сбрасывает химическую гранату поблизости. Когда бойцы эвакуируются, их атакуют FPV-дроны.