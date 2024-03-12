Бундесвер приведет в боевую готовность все Taurus, — Die Welt

Согласно информации СМИ, все Taurus на вооружении Бундесвера подлежат модернизации, поскольку половина ракет была технически обновлена еще в 2018 году, для остальной половины срок действия сертификата истек.

Правительство Германии решило привести в состояние готовности все дальнобойные ракеты Taurus, которые имеются на вооружении Бундесвера. Об этом 12 марта пишет пишет Die Welt со ссылкой на свои источники.

По данным издания, у немецкой армии есть примерно 600 таких ракет, однако точное их количество неизвестно, так как данные засекречены. Вместе с тем, только половина из Taurus в настоящее время считается готовой к использованию после технического обновления в 2018 году. Для другой половины срок действия сертификата истек.

Как замечает Welt, федеральное правительство приняло ранее скрытое от общественности решение по крылатым ракетам, однако согласно информации издания, все Taurus на вооружении Бундесвера подлежат модернизации.

"Теперь оперативные системы должны быть снова пересмотрены, а несертифицированные в настоящее время крылатые ракеты должны быть полностью отремонтированы. Ответственное Федеральное ведомство по оборудованию, информационным технологиям и использованию Бундесвера должно предложить рамочный контракт для этого заказа, а затем MBDA должна будет представить предложение. Прежде чем будет издано обязательное постановление, Бундестаг должен будет выделить соответствующие финансовые ресурсы", — сообщает издание.

Министерство обороны не пожелало прокомментировать этот вопрос, вместе с тем в четверг, 14 марта, Бундестаг вновь будет голосовать за поставку крылатых ракет Taurus в Украину.

Позиция канцлера ФРГ

Канцлер Олаф Шольц несколько раз высказывался против поставки этих крылатых ракет Украине. Причем все, что происходит, не является признаком изменения взглядов канцлера относительно поставки оружия, которого так желает Украина. Фактически Шольц подтвердил свое "нет" в понедельник, 11 марта, а также отказался от решений, которые были доставлены в обход стран-союзников.

"Я не считаю развертывание оправданным. Систему Taurus нельзя использовать без контроля, это должны осуществить немецкие солдаты, но об их применении не может быть и речи, и даже вне пределов Украины", — подчеркнул Шольц.

Позиция правительства

Тем не менее, решение ввести в строй все Taurus Бундесвера теперь открывает перед федеральным правительством дополнительные возможности. В будущем Германия могла бы передать Украине больше крылатых ракет, не ставя под угрозу собственную национальную оборону. Также становится более возможным так называемый обмен через союзников.

Согласно указанному варианту, который недавно вынесла на обсуждение министр иностранных дел Анналена Бербок, ФРГ передаст некоторое количество Taurus не Украине, а Великобритании. Союзники не передадут их Украине, а вместо этого поставят воюющей стране британские крылатые ракеты Storm Shadow, которые уже используются в Украине.

"Немецкий Taurus для британских вооруженных сил даст им возможность передать Украине больше крылатых ракет. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон уже выразил в интервью свою открытость такому подходу. Однако представитель правительства Германии заявил, что канцлер тоже относится к этому критически", — подчеркивает издание.

Также секретарь СНБО Украины Алексей Данилов прокомментировал вероятность получения Украиной ракет Taurus. По его убеждению, со временем немецкая сторона поймет важность поставки Киеву этого вооружения.