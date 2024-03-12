"Это только начало": Данилов прокомментировал спецоперацию РДК и ЛСР в России (видео)

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, он "более чем уверен", что те россияне, которые стремятся к свободе и независимости, обязательно "одержат победу".

Граждане Российской Федерации имеют право находиться на своей территории и защищать свою свободу. Совместная операция легиона "Свобода России", РДК и Сибирского батальона в России является только началом. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона.

"Имеют право граждане России находиться на своей территории, имеют право сделать свой выбор, это их личное право. Другое дело, что там сейчас засела тоталитарная секта, которая не дает вообще никому продыху. И они борются за то, чтобы была другая страна, была свобода, и они чувствовали себя людьми", — говорит он.

Данилов отметил, что внимательно слушал сообщение, которое российские добровольческие батальоны передавали в эфир с территории России и считает, что это "только начало" и "такого будет очень и очень много".

"Если Путин и его клика считают, что у них там все в порядке, то они глубоко ошибаются. Бороться надо обязательно, без борьбы нет победы. Я более чем уверен, что те россияне, которые стремятся к свободе, стремятся к независимости, обязательно одержат победу", — отмечает Данилов.

Путин начал развал России

Как добавил секретарь СНБО, президент РФ Владимир Путин начал развал России, когда начал полномасштабное вторжение на территорию Украины 24 февраля 2022 года.

"Это была катастрофическая ошибка Путина, и это ему не пройдет. Он за все это будет отвечать, в том числе и перед тем российским народом, который стоит на стороне света", — сказал он.

Рейды в Курской и Белгородской областях: что известно

Напомним, 12 марта бывший депутат Госдумы Илья Пономарев заявил, что на границе с Украиной в районе Белгородской области идет бой. По его словам, легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон прорвались на территорию региона.

Позже в РДК показали, как их танк прорвал государственную границу РФ и атаковал. Российские добровольцы на танке сделали три выстрела в разные стороны на территорию РФ. В пресс-службе РДК не отметили, в какой области это произошло.

Впоследствии аналитики DeepState сообщили, что российские освободительные силы ведут активные бои в районе пяти населенных пунктов. ВС РФ частично отступили на запасные позиции, которые расположены за селами.

Напомним, военный из легиона "Свобода России" Алексей Барановский заявил, что российские добровольцы посвятили нынешний рейд выборам президента РФ Владимира Путина, которые должны состояться с 15 по 17 марта.