Украина увеличит количество пограничных войск: Зеленский назвал причину (видео)

По словам президента, во время встреч с чиновниками удалось согласовать шаги, необходимые для развития Государственной пограничной службы. Речь идет о долгосрочной защите, которая будет необходима и после окончания войны.

Для защиты от российской агрессии Украина собирается значительно увеличить количество пограничных войск. Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения к народу 12 марта.

По его словам, в течение дня прошло несколько важных совещаний с премьер-министром Денисом Шмыгалем, главой Министерства внутренних дел Игорем Клименко и другими членами правительства. На заседаниях были согласованы дальнейшие шаги для развития Государственной пограничной службы Украины и, соответственно, пограничных войск.

"Горжусь каждым украинцем и украинкой, которые служат в пограничных войсках и защищают интересы нашего государства, нашу национальную независимость. Будем увеличивать численность пограничных войск – и с учетом текущих задач защиты от российской агрессии, и в расчете на долговременную защиту границ нашего государства после этой войны", — заявил Владимир Зеленский.

Отдельно он затронул тему Сумской области, которая регулярно подвергается атакам со стороны российских диверсантов. Президент Украины поблагодарил пограничников Сумского отряда, которые активно противодействуют противнику и одновременно укрепляют украинские оборонные позиции.

Также была выражена благодарность воинам пограничной комендатуры быстрого реагирования Волынского пограничного отряда, бригаде "Месть" и "Стальная граница", воинам специального подразделения "ДОЗОР" и многим другим.

Когда именно произойдет увеличение количества пограничных войск — неизвестно.

Напомним, 7 марта сообщалось, что российская ДРГ пыталась прорваться в Сумскую область. Бойцы Сил обороны обнаружили российских диверсантов, которые двигались с территории РФ. По вражеской группе открыли огонь из гранатометов и стрелкового оружия, как рассказали в ГПСУ.

6 февраля боец ВСУ рассказывал, чем могут быть опасны российские ДРГ, которые регулярно фиксируются в Сумской и Черниговской областях. Оккупанты начали применять для своих операций FPV-дроны. Ими поражают как гражданские, так и военные авто, как говорил Станислав Бунятов.