Россия атаковала Сумы дронами: один из БПЛА попал в многоквартирный дом (карта)

Воздушные силы ВСУ объявили тревогу в Сумской области в 01:27 ночи. Позже появилась информация, что жители Сум слышали минимум два взрыва.

В ночь на 13 марта российские войска атаковали Сумскую область дронами-камикадзе Shahed. В результате в городе Сумы был поврежден жилой многоквартирный дом. Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.

"Сегодня ночью Сумы были атакованы БпЛА типа Шахед. В результате атаки произошло попадание в многоквартирный жилой дом. На месте работают все аварийно-спасательные службы", — сказано в сообщении.

Дрон ВС РФ атаковал Сумы Фото: Скриншот

Отметим, что Воздушная тревога в Сумской области была объявлена в 01:27 ночи. Позже мониторинговый канал "Николаевский Ванек" написал, что жители Сум слышали минимум два взрыва. Также заметили БПЛА, который двигается в сторону Ахтырки.

ВСУ только в 02:10 ночи отменили воздушную тревогу в регионе.

Ранее сообщалось, что вечером 12 марта ВС РФ снова ударили по Мирнограду в Донецкой области. Как рассказал и. о. начальника Мирноградской ГВА Юрий Третяк, в результате атаки пострадал пятиэтажный дом.

Кроме того, во вторник, 12 марта, оккупанты атаковали город Кривой Рог Днепропетровской области. Тогда глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак в своем Telegram-канале написал, что пострадать мог многоэтажный жилой дом.