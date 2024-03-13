Возле границы с Украиной: белорусских военных начали тренировать инструкторы из РФ

По данным подполья, Кремль не отказывается от идеи использования белорусских военных в своих целях.

В Беларуси стартовали новые военные учения, при этом наставниками для белорусских бойцов выступили специалисты из России. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).

Так, Министерство обороны Республики Беларусь огласило о запуске процесса проверки боевой готовности воинских подразделений в вооруженных силах.

В рамках предстоящих учений предусмотрено перемещение личного состава в определенные районы, включая приграничные зоны вдоль границы с Украиной. В этих местах проведутся тренировки по боевой стрельбе и маневры военной техники.

Также временно введены ограничения на движение гражданского транспорта по общественным дорогам и территориям области.

По информации от местных источников, на этих учениях инструкторами выступают граждане Российской Федерации. Однако, они не пользуются поддержкой со стороны личного состава Вооруженных Сил Беларуси, передает ЦНС.

В разговоре с коллегами командир отдельной службы активных мероприятий пограничного комитета Республики Беларусь Игорь Крючков выразил свою недовольство отношением и поведением российских военных инструкторов, включая наемников из "ЧВК Вагнер", по отношению к личному составу спецподразделения белорусских пограничников.

В ЦНС отметили, что присутствие российских инструкторов свидетельствует о том, что Кремль не откладывает идею использования белорусских военных в своих стратегических целях.

Они также отметили, что в Беларуси с начала полномасштабного вторжения России в Украину практически непрерывно продолжаются военные учения с целью давления на украинское военно-политическое руководство.

Напомним, ранее в Министерстве обороны РБ сообщили, что в Вооруженных силах Беларуси начали проверку боевой готовности. В частности военные должны приехать в назначенные районы, провести ряд учений и тренировок.

Кроме того, как отметили в оборонном ведомстве, запланирована переброска военной техники, возможно временное ограничение движения гражданского транспорта.

Напомним, 22 февраля в "Беларуски Гаюн" сообщили, что в Беларуси запланированы крупные военные учения армии РБ и РФ на 2025 год, однако они могут не состояться из-за войны в Украине.