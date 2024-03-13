ВС РФ сбросили авиабомбу на Мирноград: из-под завалов достали 13-летнюю девочку, есть жертвы

Российские оккупанты нанесли удар ночью и попали авиабомбой "Гром-Е1" в пятиэтажный жилой дом. В Донецкой ОВА сообщили, что в результате атаки два человека получили несовместимые с жизнью травмы.

Ночью на 13 марта ВС РФ обстреляли город Мирноград в Донецкой области. Об этом сообщили в городской военной администрации.

В публикации говорится, что атака произошла примерно в 23:00 12 марта. Враг попал в пятиэтажный многоквартирный дом.

"В результате обстрела повреждены многоэтажные дома, транспорт. Аварийно-спасательные работы продолжаются. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", — добавили в администрации.

Фото с места событий Фото: Соцсети Фото с места событий Фото: Соцсети

Обстрел Мирнограда: есть погибшие

Впоследствии председатель Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадим Филашкин проинформировал, что в результате ночного обстрела в Мирнограде погибли два человека и получили ранения еще пять человек.

"Кроме того, спасатели сумели вытащить из-под завалов 13-летнюю девочку — она не получила физических травм", — рассказал Филашкин.

Он сообщил, что ВС РФ сбросили на город авиабомбу "Гром-Е1". Она попала в пятиэтажку, в целом повредив четыре дома.

Фото с места событий Фото: Вадим Филашкин / Донецкая ОВА Фото с места событий Фото: Мирноградская городская администрация

"Все раненые получают медицинскую помощь: 1 человек находится в тяжелом состоянии, трое — в состоянии средней тяжести. Поисковая операция на месте происшествия завершена", — заявил глава ОВА.

Он подчеркнул, что оставаться в Донецкой области сейчас опасно, и призвал мирных жителей эвакуироваться.

В городской администрации Мирнограда уточнили, что погибшие — это мужчина и женщина.

"Травмы были не совместимы с жизнью. Вечная память погибшим. Соболезнования их родным и близким", — добавила пресс-служба.

Напомним, также ночью на 13 марта ВС РФ атаковали дронами типа Shahed Сумскую область. Один из беспилотников попал в многоквартирный жилой дом.

Губернатор Воронежской области РФ Александр Гусев также пожаловался на ночную атаку. По его словам, регион атаковали десятки БПЛА.