"Ведем бой в Теткино": бойцы ЛСР рассказали о ситуации в Курской области (видео)

Бойцы рассказали, что улицы в Теткино сильно простреливаются, но они планируют дальнейшее продвижение в поселок.

Российские добровольцы продолжают рейд в Теткино Курской области. Бойцы Легиона "Свобода России" анонсировали дальнейшее продвижение в населенном пункте. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале подразделения.

Военные с позывными "Апостол" и "Домовой" вместе с другими штурмовиками продолжают бои в Теткино, которое уже частично контролируется бойцами. Они планируют продвигаться и в дальнейшем. По словам одного из них, улица, на которой они находятся сильно простреливается, однако боевые действия продолжаются.

"Ведем бой в Теткино. Название села там чуть дальше, позже продвинемся. Улицы сильно простреливаются. Также нас участковый ждет, с которым надо пообщаться. Местные жители, которых надо освободить. Мы живы, мы устали. Мы с вами", — рассказали бойцы о ходе событий.

Рейд ЛСР, РДК и "Сибирского батальона"

Утром 12 марта российские бойцы начали переход на российскую территорию в Курской и Белгородской областях. Боевые действия завязались в нескольких населенных пунктах. Командир РДК Денис Никитин заявил, что их цель состоит в том, чтобы рассказать гражданам РФ о том, что ими правит нелегитимный президент. Задача состоит в том, чтобы приблизить смерть Владимира Путина и всего кровавого режима Кремля.

Перед тем в РДК показали, как их танк прорвал государственную границу РФ и атаковал. Легион "Свобода России" анонсировал непростую ночь в Курской области, где бойцы сражаются за поселок Теткино.