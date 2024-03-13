"Это прекрасно": полковник ВСУ оценил масштабные потери российской авиации

Военный эксперт Петр Черник отметил, что для Украины преимуществом является не только уничтожение боевой авиации, но и ликвидация опытных пилотов.

Для россиян вторник, 12 марта, стал днем трагических потерь. Ил-76 потерпел крушение, танки легиона "Свобода России" проникли на территорию России и вступили в бой. Параллельно беспилотные аппараты атаковали 10 регионов России, а также, по некоторым сообщениям, в Белгороде был поражен и Су-27. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник в комментарии изданию "24 Канал".

Важно понимать, что для Украины преимуществом является не только потерянные Россией самолеты, но и потеря квалифицированных пилотов, что ослабляет противника.

Черник отметил, что общий стратегический авиационный парк России существенно истощается, и потерянный Ил-76 является подтверждением этой тенденции. Этот самолет мог принимать активное участие в боевых действиях.

"Не забываем, что Ил-76 может брать на борт до 40 тонн самого разнообразного груза. Я думаю, что это именно та машина, которая обеспечивала доставку различных видов боеприпасов к ближайшей точке боестолкновения с Украиной. Возможно, и где-то летали в другие государства. И то, что она погибла – это прекрасно" – сказал военный эксперт.

Однако он также отметил, что еще большим преимуществом является потеря экипажа этого самолета.

"Подготовить качественного пилота – это как минимум 5 лет, а также дополнительно 3 – 5 лет его практики. Поэтому приветствуется все то, что происходит "на болотах", – отметил Черник.

В сети также распространяются сообщения о предполагаемом сбитом самолете Су-27 над Белгородской областью. Местные жители описывают сильный взрыв в районе Валуйков и обширный лесной пожар после инцидента.

Эксперт подчеркнул, что ни Украина, ни Россия пока не представили официальных комментариев относительно предполагаемого уничтожения Су-27.

Петр Черник отметил, что уничтожить Су-27 могли бы и диверсионные группировки, если предположить, что они обладают переносными зенитными ракетными системами.

"Если Су-27 все же "отминусовалась" – это просто фантастически. Особенно, если "отминусовался" и пилот", – подытожил Черник.

Напомним, что 12 марта стало известно о падении военно-грузового самолета Ил-76 в Ивановской области. Самолет базировался в Твери. На месте падения свидетели увидели столб черного дыма, а к моменту "приземления" заметили огонь под крылом воздушного судна.

В результате падения самолета Ил-76 погибли 16 человек. По одной из версий, на борту могли быть еще несколько незарегистрированных пассажиров.

В Минобороны РФ подтвердили падение Ил-76 на расстоянии 700 км от границы Украины. Среди обломков отыскали тела 10 человек.