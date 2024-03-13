Взрывы в Одессе: ВС РФ атаковали город авиационной ракетой, детали

Самолет тактической авиации ВС РФ запустил управляемую авиаракету по Одессе. При этом сигнал воздушной тревоги объявили после звуков взрывов, который слышали жители города.

В направлении Одессы летела управляемая авиационная ракета ВС РФ, которую запустил над Черным морем российский бомбардировщик. Бойцы ВСУ уничтожили авиаракету. Враг использовал снаряд для истощения украинской противовоздушной обороны. О деталях атаки РФ, которая состоялась утром 13 марта, говорится в сообщении Оперативного командования (ОК) "Юг", опубликованном на странице Facebook.

Пресс-служба ОК "Юг" сообщили о сбитии авиаракеты в 10 часов. Указали, снаряд выпустил самолет тактической авиации — ее уничтожили над морем.

Украинские военные объяснили цель врага: россияне пытаются наносить точечные удары, чтобы истощить силы ПВО, которые защищают южные регионы Украины. Тип авиаракеты, которую использовали ВС РФ для атаки по Одессе, не сообщается.

Обстрел Одессы — ОК Юг об атаке Х-59 Фото: Скриншот

Обстрел Одессы — детали событий 13 марта

Отметим, воздушную тревогу в Одесской области объявили в 07:47 13 марта. Длилась тревога 21 минуту — ее отменили в 8:08. Воздушные силы ВСУ предупредили граждан, что есть ракетная опасность.

Между тем около 7:46 ч., до объявления тревоги, жители Одессы слышали громкие взрывы — об этом сообщил корреспондент Фокуса. Согласно данным мониторинговых каналов, россияне могли применить управляемую авиаракету Х-59.

В соцсетях не публиковали сообщений о возможных разрушениях и пострадавших. Глава Одесской ОГА Олег Кипер объяснил, что атаку ВС РФ удалось успешно отразить и попросил граждан идти в укрытие при объявлении тревоги.

Воздушные атаки на Одесскую область происходят чуть ли не каждую ночь, — ранее рассказывал Фокус. Например, во время массированной атаки дронов-камикадзе Shahed-136 10 марта силы ПВО работали над регионом: сбили 35 "шахедов" из 39, попаданий и пострадавших не было. Сигнал воздушной тревоги в Одессе длился почти три часа.

Напоминаем, в ночь на 13 марта россияне ударили по Донецкой и Сумской области. В Донецкой области пострадал город Мирноград — есть попадание в жилой дом, сообщают о погибших людях. В Сумах от удара "Шахеда" разрушились несколько квартир многоэтажки. Согласно данным областной администрации, есть погибшие и раненые.

Тем временем продолжается атака дронов ВСУ на военные объекты РФ. Российское Минобороны утром 13 марта заявило о сбитии почти 60 БПЛА: пылает на Рязанском нефтеперерабатывающем заводе. Также под ударом оказалось здание ФСБ в Белгороде, сообщили в соцсетях.