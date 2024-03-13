Бои в Белгородской и Курской областях: в росСМИ впервые раскрыли потери ВС РФ

Сообщается, что Россия понесла потери в районе трех населенных пунктов Белгородской области. Власти официально не комментировали количество ликвидированных и раненых военнослужащих в результате рейда.

12 марта российские добровольческие подразделения зашли на территорию РФ и вступили в бой с войсками страны-агрессора. 13 марта в медиа ASTRA со ссылкой на источники опубликовали первые данные о потерях ВС РФ.

Сообщается, что погибли по меньшей мере четверо российских военных. Еще примерно девять армейцев были ранены.

12 марта беспилотник атаковал вражеских военнослужащих в районе села Нежеголь Шебекинского района Белгородской области. По данным источников, четверо бойцов Росгвардии погибли, еще четверо были ранены. Также БПЛА в этом районе уничтожил "Урал" военных и пушку-гаубицу Д-20.

Также Россия понесла потери в результате перестрелки в районе села Журавлевка в Белгородской области. Там ранения получили по меньшей мере двое российских военнослужащих. Сообщается, что на мине подорвался украинский танк Т-64 БМ "Булат".

Еще несколько военных РФ были ранены во время боев в районе Журавлевки, но точное количество неизвестно.

В результате атаки на Грайворон в Белгородской области получил ранения военнослужащий Вневедомственной охраны. Кроме того, в городе повреждены здания ФСБ, полиции и суда.

Упомянутые населенные пункты на карте Фото: Google Maps

В росСМИ отметили, что власти официально не комментировали потери РФ в результате рейда добровольцев. В то же время в России заявляли, что войска страны-агрессора якобы убили более 100 бойцов РДК и ЛСР.

Напомним, 12 марта легион "Свобода России", "Русский добровольческий корпус" и батальон "Сибирь" начали военную операцию на территории РФ. Боец ЛСР рассказал, что рейд посвящен президентским выборам.

Легион "Свобода России" поделился кадрами уничтожения опорного пункта ВС РФ в Курской области. Сообщалось, что добровольцы взяли под контроль поселок Теткино.