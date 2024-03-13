Усиление мобилизации: где и кто может вручить повестку в марте

Повестки могут выписывать не только представители ТЦК и СП, но и исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов по соответствующему распоряжению. Оповещение мужчин также может быть осуществлено органами местного самоуправления по месту жительства.

Во время действия военного положения и всеобщей мобилизации военнообязанным гражданам могут вручать повестки. Медиа Varosh рассказало подробнее, где можно осуществлять оповещение о вызове в ТЦК.

Постановление Кабмина №1487 рассказывает о повестке, однако не указывает конкретных мест ее вручения. Поэтому представители ТЦК могут делать это по адресу проживания мужчины, на блокпосту или по месту работы. Кроме этого, повестки могут выписывать не только военкомы, но и исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов по распоряжению соответствующего ТЦК.

Также оповещение военнообязанных граждан также может осуществляться органами местного самоуправления по месту жительства.

Какой должна быть повестка

Повестка должна быть полностью заполненной, в частности содержит все необходимые данные — фамилию, имя, отчество военнообязанного, дату, время, адрес прибытия и подпись начальника ТЦК или руководителя органа местного самоуправления. К тому же документ должен быть скреплен печатью.

Часть данных может вноситься в документ заранее для ускорения процесса.

"Ведь если гражданина останавливают на блокпосту, начальник ТЦК не может срочно приехать туда, чтобы скрепить повестку своей печатью. Если все перечисленные атрибуты в повестке имеются, она является действительной", — добавили в сообщении.

Напомним, мужчинам с инвалидностью могут вручать повестки о вызове в ТЦК и СП. Такие лица должны уточнить свои военно-учетные данные.

Ранее юрист Марина Токмач рассказала, что некоторые категории мужчин могут законно отказаться от получения повестки. Это возможно тогда, когда ВВК признает лицо непригодным к военной службе с последующим исключением с воинского учета.