Пытались зайти с тыла: добровольцы ЛСР показали бой с регулярной армией России (видео)

По словам бойцов Легиона "Свобода России", ВС РФ попытались отбить ранее захваченную позицию, но были подавлены интенсивным огнем.

Российские добровольцы показали видео с видом от первого лица, где они ведут огонь по позициям регулярной российской армии, которая попыталась отбить занятые позиции. Соответствующее видео 12 марта публикует Легион "Свобода России" в официальном Telegram-канале.

"Утренний контакт с противником. Путинские войска пытались зайти с тыла, но штурмовики Легиона отбили атаку и ударили в ответ", — говорится в сообщении добровольцев.

При этом потери противника не называются. В ЛСР уточнили, что смогут назвать число позже.

"Но визуально — мы их потрепали", — добавляют добровольцы.

На опубликованных кадрах можно наблюдать интенсивный огонь, который ведет группа добровольцев по позициям противника.

Добровольцы РДК и ЛСР прорвали российскую границу

Напомним, 12 марта бывший депутат Госдумы Илья Пономарев заявил, что на границе с Украиной в районе Белгородской области идет бой. По его словам, легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон прорвались на территорию региона.

Представитель Главного управления разведки МОУ Андрей Юсов рассказал, что эти добровольческие батальоны действуют на территории России как самостоятельные подразделения.

Позже в РДК показали, как их танк прорвал государственную границу РФ и атаковал. Российские добровольцы на танке сделали три выстрела в разные стороны на территорию РФ. В пресс-службе РДК не отметили, в какой области это произошло.