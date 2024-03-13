Видимость демократии: в разведке Британии рассказали, для чего нужны "выборы" в оккупации

По словам аналитиков, россияне пытаются обеспечить высокую явку на избирательные участки, поэтому "чиновники" в оккупированных регионах начали обход домов. Так население пытаются переубедить, чтобы те проголосовали.

15-17 марта в России пройдут выборы президента, где одним из основных кандидатов является действующий лидер Владимир Путин. При этом, на временно оккупированных территориях Украины проводят досрочное голосование. В отчете разведки Минобороны Великобритании высказались по этому поводу.

По данным аналитиков, местные "власти" захваченных регионов приняли решение заранее начать так называемые "выборы" президента. В связи с этим российские чиновники начали более активно призывать людей голосовать.

"В Луганске для обхода домов и убеждения жителей проголосовать было привлечено 2600 чиновников. Руководителям образовательных и других государственных учреждений приказано обеспечить явку своих подчиненных на выборы", — говорится в сообщении.

При этом, как добавляют аналитики, в условиях отсутствия независимых наблюдателей сильно растет вероятность фальсификации результатов.

К слову, учитывая значительное перемещение и миграцию населения из-за продолжающейся войны, в населенных пунктах и городах могла остаться лишь треть людей, которые там проживали до начала боевых действий.

"Хотя у России нет законных оснований для проведения выборов на территории Украины, доверие к ним еще больше подрывается отсутствием надлежащего представительства, слабой безопасностью и мерами принуждения населения к голосованию. Вполне вероятно, что оккупационные власти на этих территориях будут заявлять о высокой явке с подавляющей поддержкой Путина, независимо от того, что произойдет на самом деле, чтобы создать впечатление, что был сделан демократический выбор", — подытожили британские аналитики.

В британской разведке рассказали, для чего Россия проводит "выборы" на оккупированных территориях Фото: Минобороны Великобритании

Напомним, выборы в России продлятся три дня — с 15 по 17 марта. На временно оккупированных территориях Украины также будут проходить так называемые выборы.

Кроме Владимира Путина, в восьмых выборах президента России будут участвовать Леонид Слуцкий, Владислав Даванков и Николай Харитонов. Все трое — действующие депутаты Госдумы РФ и находятся под международными санкциями из-за поддержки полномасштабного вторжения в Украину.