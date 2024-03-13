Атака БПЛА на Таганрог: в ГУР подтвердили повреждение А-50, — СМИ

Украинские беспилотники атаковали авиазавод в Таганроге в России, на котором ремонтировали самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

В ночь на 9 марта во время атаки беспилотных летательных аппаратов на авиазавод в Таганроге (Российская Федерация) был поврежден самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Об этом сообщило издание NV со ссылкой на источник в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

По данным собеседника СМИ, есть информация о повреждении по меньшей мере одного самолета в Таганроге.

БПЛА атаковали авиазавод в Таганроге: что известно

Ночью 9 марта украинский беспилотник взорвался в 900 метрах от места дислокации ДРЛО А-50, который находился на ремонте, в Таганроге. По информации экспертов Defense Express, атаковать мог дрон "Лютый".

В тот же день OSINT-расследователь с ником AS-22 опубликовал спутниковые снимки местности в Таганроге, где стоял борт А-50. В частности, на фото видна почерневшая крыша ангара рядом со стоянкой самолетов. Кроме этого, снимки доказывают, что самолет исчез с места дислокации.

10 марта волонтер Сергей Притула со ссылкой на собственные источники заявил, что дроны могли повредить два самолета А-50.

12 марта в Министерстве обороны Великобритании рассказали, что атака дронов на Таганрог демонстрирует, что украинские бойцы могут наносить удары по стратегически значимым объектам России, в том числе даже в тех местах, которые тщательно охраняются.

Напомним, 11 марта эксперты Defense Express сообщили, что на авиазаводе, который атаковали БПЛА, также ремонтировали противолодочный самолет типа Ту-142 на базе Ту-95РЦ.