"Зубы" в два ряда, рвы и блиндажи: в сети показали, как выглядят новые линии обороны ВСУ

Украинские военные возводят новые оборонительные укрепления, а именно будут блиндажи на второй линии обороны, обустраивают противотанковые заграждения и рвы для пехоты.

В сети показали, как украинские военные строят линию обороны в Харьковской области. Фотографии были опубликованы известным фотографом Константином Либеровым 12 марта, в частности некоторые фото сняты на беспилотный летательный аппарат. Подробнее о фортификационных укреплениях рассказывает Фокус.

Украинские бойцы усилили строительство укреплений, блиндажи на второй линии обороны, обустроили противотанковые заграждения, рвы для пехоты.

Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Также фотограф показал, как выглядят "зубы дракона" на новой линии обороны на Харьковщине.

"Зубы дракона" Фото: Getty Images

"Зубы дракона" Фото: Getty Images "Зубы дракона" Фото: Getty Images

Фортификационные укрепления в Харьковской области: что известно

11 марта корреспондент "Донбасс Реалии" Егор Логинов рассказал о строительстве фортификационных укреплений в Харьковской области. Он отметил, что военные делают укрепления не только удобными для обороны, но и комфортными для проживания. По его словам, это "настоящий подземный город". В частности, их длина — более трех километров. В укреплениях есть свет, горячая вода, канализация, блиндажи, бойницы. Более того, они имеют три наката бревен, присыпанные землей, которые могут выдержать прямое попадание 152-мм снаряда.

Влада и Константин Либеровы: что известно о фотографах: что известно о фотографах

После начала полномасштабного вторжения украинские фотографы Влада и Константин Либеровы начали фиксировать работу бойцов ВСУ и все, что происходит на деоккупированных территориях. Фотографы работают в самых горячих точках, а их фотографии публикуют в мировых СМИ и неоднократно использовались в соцсетях президента Украины Владимира Зеленского.

22 декабря 2023 года стало известно, что Влада Либерова получения ранения во время съемок на фронте. В частности, это было осколочное или пулевое ранение в бедро.

Власть и Константин Либеровы

Напомним, 11 марта президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине возводят три полосы оборонительных рубежей, длина которых — две тысячи километров. По его словам, это масштабная задача, однако он рассчитывает на своевременное завершение строительства.