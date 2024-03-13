"Зубы" в два ряда, рвы и блиндажи: в сети показали, как выглядят новые линии обороны ВСУ
Украинские военные возводят новые оборонительные укрепления, а именно будут блиндажи на второй линии обороны, обустраивают противотанковые заграждения и рвы для пехоты.
В сети показали, как украинские военные строят линию обороны в Харьковской области. Фотографии были опубликованы известным фотографом Константином Либеровым 12 марта, в частности некоторые фото сняты на беспилотный летательный аппарат. Подробнее о фортификационных укреплениях рассказывает Фокус.
Украинские бойцы усилили строительство укреплений, блиндажи на второй линии обороны, обустроили противотанковые заграждения, рвы для пехоты.
Также фотограф показал, как выглядят "зубы дракона" на новой линии обороны на Харьковщине.
Фортификационные укрепления в Харьковской области: что известно
11 марта корреспондент "Донбасс Реалии" Егор Логинов рассказал о строительстве фортификационных укреплений в Харьковской области. Он отметил, что военные делают укрепления не только удобными для обороны, но и комфортными для проживания. По его словам, это "настоящий подземный город". В частности, их длина — более трех километров. В укреплениях есть свет, горячая вода, канализация, блиндажи, бойницы. Более того, они имеют три наката бревен, присыпанные землей, которые могут выдержать прямое попадание 152-мм снаряда.
Влада и Константин Либеровы: что известно о фотографах: что известно о фотографах
После начала полномасштабного вторжения украинские фотографы Влада и Константин Либеровы начали фиксировать работу бойцов ВСУ и все, что происходит на деоккупированных территориях. Фотографы работают в самых горячих точках, а их фотографии публикуют в мировых СМИ и неоднократно использовались в соцсетях президента Украины Владимира Зеленского.
22 декабря 2023 года стало известно, что Влада Либерова получения ранения во время съемок на фронте. В частности, это было осколочное или пулевое ранение в бедро.
Напомним, 11 марта президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине возводят три полосы оборонительных рубежей, длина которых — две тысячи километров. По его словам, это масштабная задача, однако он рассчитывает на своевременное завершение строительства.