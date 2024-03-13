Россияне принялись скупать украинские паспорта на черном рынке ради ВНЖ в ЕС, — СМИ

Цены — от нескольких тысяч рублей до 10 тысяч долларов, отмечают журналисты. Предлагаются украинский биометрический паспорт и другие "чистые" документы с нужными штампами. Мужские паспорта продают дешевле женских.

Граждане РФ в ЕС, а также жители постсоветских стран стали приобретать поддельные украинские паспорта и прочие документы, удостоверяющие личность, на черном рынке. Об этом сообщает российское издание "Фонтанка".

В сети есть множество предложений о покупке паспорта гражданина Украины, загранпаспорта и украинского свидетельства о рождении. Цены — от нескольких тысяч рублей до 10 тысяч долларов. Продавцы утверждают, что покупатель получит украинский биометрический паспорт и "чистые" документы с нужными отметками.

В одном из объявлений говорится, что паспорт якобы изготавливается из оригинальных бланков, а данные "по связям" заносятся в госреестр.

"Вы получаете ИНН и свидетельство о рождении, которое тоже занесено в реестр ЗАГСа", — утверждается в одном из таких объявлений. Серию и номер паспорта наносят перфорационным принтером, а на страницах есть все необходимые штампы.

Автор журналистского расследования связалась т.н. продавцами. Журналистка представилась российской гражданкой, переехавшей в Грузию. По легенде, в РФ на нее завели дело о "дискредитации армии" и за участие в протестах, теперь нужны документы, чтобы получить вида на жительство в ЕС.

На эту просьбу пришло предложение приобрести биометрический паспорт за 9 тысяч долларов, а также поддельное свидетельство о рождении и загранпаспорт за 2350 тысяч. Еще один продавец готов предоставить полный пакет документов, цену не назвал, но требовал предоплату — тысячу долларов. Примечательно, что мужские паспорта продают дешевле женских. Выяснилось также, что жители Турции и Сирии часто прибегают к подобным услугам ради вида на жительство в странах ЕС.

Журналисты связались с клиенткой, которая купила поддельные документы и по ним переехала в Латвию, пытаясь получить ВНЖ. Загранпаспорт Украины и свидетельство о рождении обошлись ей в 2,5 тысячи долларов. Документы выслали на почту по прошествии нескольких недель после оплаты, найти продавцов поддельных документов помогли знакомые.

Женщина рассказала, что переезжала с потоком украинских беженцев. По ее словам, беседа с сотрудниками пограничной службы была самой страшной. Но в итоге поверили.

Подделать биометрический паспорт невозможно

Авторы публикации ссылаются на слова миграционного юриста Анны Адаевской, которая сказала, что подделать биометрический паспорт невозможно. Но воспользоваться другими документами для пересечения границы реально.

По ее словам, пересечь границу ЕС можно, указав, что внутренний паспорт утерян, но есть свидетельство о рождении и загранпаспорт. Другой юрист сообщил, что в ЕС проверяют документы со вниманием, а подобные истории, скорее, единичные.

Напомним, что украинские мигранты попали в рабство в Португалии. Мошенники нанимали на работу малообеспеченных людей, отнимали паспорта и удерживали зарплату.

Также сообщалось, что в апреле 2023 года СБУ в Запорожье разоблачила злоумышленников, которые делали "украинские паспорта" для россиян.