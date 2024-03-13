В Украине могут мобилизовать до 500 тысяч человек, – FT (инфографика)

По словам сотрудника Киевского института социологии Антона Грушецкого, есть много людей, которые готовы пойти в армию, однако демотивирующим фактором является "общий контекст".

В ходе новой волны мобилизации в 2024 году в Украине могут быть призваны до 500 тысяч граждан. Об этом говорится в материале Financial Times от 13 марта.

В Министерстве обороны сообщили изданию, что эти усилия в основном направлены на замену "истощенных войск", которые на данный момент находятся на линии фронта. В ведомстве также отметили, что мобилизованные будут заменять раненых и удовлетворять другие военные нужды в зависимости от ситуации на поле боя.

Как отмечают журналисты, согласно данным парламентского экономического комитета, из 11,1 млн украинских мужчин в возрасте от 25 до 60 лет только 3,7 млн имеют право на мобилизацию.

Остальные граждане мужского пола либо воюют, либо являются инвалидами, либо находятся за границей, либо считаются работниками критически важных предприятий.

Сколько мужчин можно мобилизовать в Украине Фото: Financial Times

Издание также пишет со ссылкой на опрос Info Sapiens, проведенный в феврале, что 48 процентов украинских мужчин не готовы воевать, а 34 процента – готовы. Остальные респонденты затруднились ответить.

Согласно исследованию, основными опасениями мужчин являются недостаточная подготовка, неопределенный срок службы и нехватка оружия и боеприпасов.

"У нас есть много людей, которые готовы это сделать, но демотивирующим фактором является общий контекст — когда украинцы перестают чувствовать надежную поддержку со стороны Запада", — сказал журналистам сотрудник Киевского института социологии Антон Грушецкий.

Напомним, 19 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что главнокомандующий ВСУ и Генеральный штаб на Ставке предложили мобилизовать дополнительные 450-500 тысяч людей.

По данным исследования Texty.org.ua, в Украине находится еще порядка 5 млн мужчин, которых можно было бы призвать в армейские ряды. При этом авторы исследования отмечают, что погрешность в подсчетах может быть существенной — последняя перепись населения проводилась в 2001 году.