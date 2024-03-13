"Спланированная стратегия": удары дронов по НПЗ в тылу РФ снижают экономический потенциал, — CNN

По словам журналистов, цель ударов по нефтеперерабатывающим заводам глубоко на территории России — отобрать ресурсы врага и уменьшить поток нефтедолларов и топлива.

Недавние ночные атаки дронов на три нефтеперерабатывающих завода в глубине РФ — часть "хорошо спланированной стратегии по снижению экономического потенциала России". Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в оборонном ведомстве Украины.

Атаки БПЛА были направлены на три российских нефтеперерабатывающих завода в Рязани, Кстово (Нижегородская область) и Кириши (Ленинградской области). По словам источника, эти три предприятия находятся в списке крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России.

"Наша цель — отобрать ресурсы нашего врага и уменьшить поток нефтяных денег и топлива, которые Россия использует непосредственно для войны", — сообщил источник CNN.

Напомним, что журналисты показали спутниковые снимки после боя в Белгородской области. 12 марта неподалеку от пограничного пункта "Нехотеевка" имели место боестолкновения между российскими добровольцами и оккупантами. После противостояния в небе был виден густой темный дым.

Также сообщалось, что здание ФСБ в Белгороде атаковали беспилотники добровольцев РДК и Легиона "Свобода России". Журналисты ссылаются на данные от собственных источников в украинских спецслужбах.