На Курщине ЛСР ведет бои за село Теткино: добровольцы наступают и на Белгородщине (видео)

Доброволец легиона "Свобода России" Алексей Барановский говорит, что первый удар получили пограничники, которые подчиняются ФСБ в районе поселка Теткино. Там за минувшие сутки бойцы уничтожили несколько БТР, минометов и артиллерийских установок оккупантов.

Доброволец легиона "Свобода России" Алексей Барановский заявил, что на территории Курской области Российской Федерации боевые столкновения происходят уже за пределами поселка Теткино. Об этом он сообщил в среду, 13 марта, в эфире телеканала "Эспрессо".

По словам Барановского, бои между российскими добровольцами и армией России продолжаются уже полтора суток на Курщине в населенном пункте Теткино. Кроме того, он уверяет, что сейчас боевые столкновения происходят "уже за его пределами".

Населенный пункт Теткино на карте

Наступление добровольцев в Белгородской области

Военный отметил, что в Белгородской области вблизи нескольких населенных пунктов также происходят наступательные операции российских добровольцев.

"Серая зона движется от границы России на довольно больших частях. Но Теткино получило наибольшую публичность. Ситуация не контролируется Путинскими войсками", — подчеркнул он.

Также Барановский рассказал, какие силы противостоят добровольцам. По его словам, "первый удар" получили пограничники РФ, которые подчиняются Федеральной службе безопасности России в районе поселка Теткино.

"Они первые получили от нас и первые убежали дальше. Также там есть другие подразделения регулярной армии, которые лучше или хуже укреплены. За минувшие сутки мы уничтожили как минимум две оборонительные техники БТР, два миномета, две артиллерийские установки возле села Теткино Белгородской области", — заявил доброволец.

Напомним, ранее Алексей Барановский подтвердил, что российские добровольческие формирования, которые осуществили прорыв границы Российской Федерации, намерены в будущем наступать на Москву.

Кроме этого, 13 марта издание Newsweek сообщило, что формирования Легион "Свобода России" (ЛСР), "Сибирский батальон" и "Русский добровольческий корпус" (РДК), которые осуществили прорыв российской границы, стремятся этой операцией спровоцировать восстание против президента РФВладимираПутина.

Ранее, 12 марта, Барановский рассказал журналистам, что в РФ не ожидали рейда, поэтому в местах вхождения было мало российских войск и сейчас они вынуждены отступать. По его словам, сейчас "инициатива на стороне сил освобождения".