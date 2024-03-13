"Благоразумие — не слабость": Шольц объяснил, почему не хочет передавать Taurus Украине

Немецкий канцлер считает, что поставки дальнобойных ракет Киеву невозможны без дальнейшего привлечения немецких военных. Однако в немецком Бундестаге заявили, что решение Шольца обусловлено другими непубличными причинами.

В среду, 13 марта, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц снова заявил, что не предоставит Украине крылатые ракеты Taurus. Об этом он сказал во время парламентских дебатов в Бундестаге, сообщает европейский новостной вебсайт Euractiv.

Политик повторил ранее уже озвученный им тезис о том, что украинские военнослужащие якобы не смогут использовать немецкие ракеты Taurus без привлечения немецких солдат.

"Для меня не может быть и речи о поставках дальнобойных систем вооружений, которые можно передать лишь в том случае, когда они предусматривают привлечение немецких солдат", — сказал канцлер, отвечая на вопрос о причинах своего категорического решения.

Шольц добавил, что "это красная линия", которую он "не хочет пересекать как канцлер", а его "благоразумие не следует квалифицировать как слабость".

В то же время ведущий член комитета по вопросам обороны немецкого Бундестага Александер Мюллер заявил, что в понедельник, 11 марта, во время тайного заседания комитета узнал, почему канцлер отказывается отправлять ракеты Taurus Украине.

"В вопросе передачи Taurus есть одна или две вещи, которые нельзя обсуждать публично, которые справедливо заставляют его колебаться", — сказал Мюллер.

Уже в среду, 13 марта, Шольц обвинил депутатов оппозиционных партий немецкого парламента в намеренной "инструментализации" этой темы, хотя "все знают" о причинах отказа. Впрочем, депутаты Бундестага, по убеждению Шольца, пользуются тем фактом, что эти "знания не являются общеизвестными".

В то же время немецкие СМИ допускают, что причиной колебаний канцлера Германии, может быть страх перед победой России в войне против Украины.

Издание Frankfurter Allgemeine Zeitung пишет, что в условиях победы Москвы, Берлину понадобятся ракеты Taurus, чтобы попытаться сдержать Россию от распространения ее агрессии за пределы Украины. А ослабленные за последние годы Вооруженные силы Германии вряд ли смогут быть фактором сдерживания наступления Путина.

Напомним, 13 марта издание Politico написало, что президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Польши Дональд Туск собираются встретиться в Берлине с целью урегулирования недавних разногласий по Украине.

8 марта министр иностранных дел Великобритании Дэвид Камерон "настойчиво призвал" Германию передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.