РФ может перекинуть в Курскую область войска из Украины, чтобы остановить РДК, — Дикий (видео)

По словам бівшего командира батальона "Айдар" Евгения Дикого, чтобы выбить российских добровольцев, командованию ВС РФ придется перебросить в Курскую область боеспособные войска, ведь ФСБ, ГУР и пограничники не справляются.

Россия может перекинуть в Курскую область войска с Купянского направления, чтобы остановить рейд РДК и ЛСР. У нее не хватает сил, чтобы остановить довольно ограниченную атаку российских добровольцев. Об этом в комментарии телеканалу "Еспресо" сообщил бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий.

По его словам, создается впечатление, что у россиян нет сил отразить нападение добровольцев РДК и ЛСР. Чтобы выбить российских добровольцев, командованию ВС РФ придется перебросить в Курскую область боеспособные войска. Скорее всего, с Купянского направления, он ведь географически ближе.

"Такое впечатление, что у россиян нет сил отразить даже те достаточно ограниченные, локальные атаки именно на том направлении. Что пограничные войска ФСБ, что диверсионные группы ГРУ, которые там использовались против нас, не смогут остановить именно общевойсковую атаку. А там продолжается общевойсковая атака с поддержкой бронетехники, все как положено", — сказал он.

Дикий сказал, что российским добровольцам закрепиться на территории РФ никто не даст. Это будет слишком болезненно для режима президента РФ Владимира Путина. Для Кремля это было бы настоящее унижение.

"Однако для этого армии РФ придется опрокидывать какие-то боеспособные части с фронта. Наиболее вероятно, что будут опрокидывать именно с Купянского направления, потому что это географически ближе всего", — сказал Дикий.

Напомним, РДК и ЛСР призвали эвакуироваться жителей Курской и Белгородской областей. Российские добровольцы заявили, что мирные города Украины должны прекратить обстреливать с территории РФ. Чтобы остановить вражескую атаку, бойцы нанесут огневое поражение по военным позициям Белгорода и Курска.

Также СМИ сообщали, что российские добровольцы, воюющие на стороне Украины, намерены идти на Москву. По словам бойца ЛСР Алексея Барановского, целью операций повстанческих формирований является последующее освобождение России от Путина. И это наша всеобъемлющая миссия, подчеркнул он.