Неизвестные ракеты атаковали полигон ВС РФ на Луганщине: СМИ назвали потери россиян (карта)

По информации журналистов, полигон военных обстреляли с помощью ракет в селе Трехизбенка Луганской области. Официально российская сторона не комментировала инцидент.

Утром 13 марта неизвестные ракеты атаковали военный полигон Вооруженных сил Российской Федерации в районе временно оккупированного села Трехизбенка Луганской области. Об этом сообщило издание ASTRA со ссылкой на собственные источники.

"3 неустановленные ракеты атаковали военный полигон в районе оккупированного села Трехизбенка Луганской области утром 13 марта", — говорится в сообщении.

По информации российского издания, российский полигон могли атаковать с помощью HIMARS. В результате ракетного удара погибло по меньшей мере десять оккупантов, однако точное количество погибших и раненых неизвестно.

Село Трехизбенка Луганской области Фото: Google Maps

Добавим, что на момент выхода публикации официально российская сторона не комментировала ракетный удар и потери среди личного состава ВС РФ.

Напомним, 13 марта главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация на фронте остается сложной. Несмотря на это украинским военным удалось снизить активность российских оккупантов. По его словам, за две недели боев Вооруженные силы Российской Федерации понесли колоссальные потери и не получили никаких успехов.

6 марта командующий Национальной гвардии Александр Пивненко сообщил, что российские военные планировали штурм в районе Бахмута Донецкой области. Для этого враг приготовил боевую технику, однако ее уничтожили украинские артиллеристы из бригады "Рубеж". Таким образом были ликвидированы три российских МТ-ЛБ, три гаубицы "Мста-Б" и грузовой автомобиль "Урал".